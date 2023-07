Vidéos et photos – Hollywood Life

Voir la galerie







Kylie Jenner avait l’air magnifique dans un maillot de bain chartreuse sans bretelles. La star de télé-réalité, 25 ans, a pris une série de poses devant son manoir de Holmby Hills le samedi 8 juillet, présenté à la fois dans un cliché photo et dans un clip vidéo édité réalisé en deux publications distinctes. « Bon samedi », a-t-elle écrit sur la décharge, qui comprenait de superbes photos d’elle regardant sur le côté, ainsi que de mettre sa tête en arrière pour profiter du soleil. Nous espérons qu’elle portait de la crème solaire (un article qu’elle vend sous sa marque Kylie Skin).

La courte vidéo était réglée sur Les Beatles‘ morceau remasterisé « Something », montrant son glamour minimal et son éruption simple. L’éclat de la fondatrice de Kylie Skin était au rendez-vous, ainsi que sa moue couleur pêche et ses longs cils noirs. Elle a ébouriffé ses longs cheveux noirs tout au long de la vidéo, qui comprenait des plans debout et assis alors qu’elle se prélassait apparemment en solo (sans le copain ou le membre de la famille prenant la vidéo).

Pour la journée piscine à domicile, Les Kardashian sur Hulu, la star portait le deux pièces vert moutarde de Sommer Swim, y compris le haut Xena Naomi Pascolo épuisé et le bas de bikini Naomi Pascolo Tie Side assorti, qui sont disponibles sur le site Web en solde. Elle a également accessoirisé des colliers en or superposés avec de grands pendentifs, plusieurs bracelets et bagues, ainsi qu’une chaîne de corps autour de ses hanches pour un look amplifié.

Le tournage impromptu a eu lieu dans le manoir de style complexe de Kyle dans le quartier chic de Holmby Hills à Los Angeles, qu’elle a acheté pour 36,5 millions de dollars pendant la quarantaine COVID-19 en 2020. Le domaine de 15 350 pieds carrés est souvent l’emplacement de Kylie’s Contenu Instagram, en particulier l’immense piscine entourée de cabanes, d’un espace barbecue extérieur et d’un bar, en plus d’être adjacente à un court de tennis. La liste immobilière mentionnait également un « garage pour 12 voitures, une maison d’hôtes, une grange, une cabane de garde pour un service de sécurité à plein temps, un terrain de sport et une piscine », pour tout ce dont Kylie pourrait avoir besoin !

