Vidéos du Jour de l’Indépendance 2022 du PM Narendra Modi de Red Fort Top Trends sur YouTube

L’Inde a fêté ses 75 ans d’indépendance ce 15 août et le Premier ministre Narendra Modi s’est adressé à la nation depuis le Fort Rouge de Delhi comme chaque année. Cependant, le discours de cette année du PM Modi a peut-être été le plus populaire à ce jour. Les vidéos du Premier ministre Modi inspectant la garde d’honneur au Fort rouge et la vidéo de lui déployant le tricolore indien étaient les deux vidéos les plus populaires sur YouTube en Inde un jour après le jour de l’indépendance 2022. Alors que la vidéo du Premier ministre inspectant la garde de Honor at Red Fort a recueilli plus de 19 millions de vues, la vidéo de lui déployant le drapeau national a recueilli plus de 3,9 millions de vues jusqu’au matin du 16 août.

Alors que ces deux-là se sont hissés au sommet des tendances YouTube, des vidéos du PM Modi interagissant avec des enfants à Red Fort et de ceux de lui appréciant Bhangra après son discours sont également devenues virales sur les plateformes de médias sociaux, notamment Twitter et Instagram. En plus de cela, des vidéos de PM Modi interagissant avec des cadets de la CCN ont également fait partie des principales tendances sur Internet.

Lors de son discours à l’occasion du 75e jour de l’indépendance de l’Inde, le Premier ministre a mis l’accent sur l’élimination de la corruption et du népotisme en Inde et a également souligné que le pays devait changer d’état d’esprit envers les femmes. “Il est important que dans nos discours et notre conduite, nous ne fassions rien qui abaisse la dignité des femmes”, a déclaré le Premier ministre.

En demandant aux gens de faire de l’Inde une nation développée au cours des 25 prochaines années, en mettant l’accent sur India@100, PM Modi a énuméré cinq résolutions sur lesquelles l’Inde doit se concentrer. “Au cours des 25 prochaines années, nous devons nous concentrer sur les cinq résolutions – développer l’Inde, éliminer toute trace de servitude de notre esprit, être fiers de notre glorieux héritage et de notre unité, et remplir nos devoirs”, a-t-il déclaré.

Modi s’est concentré sur l’élaboration d’un programme visionnaire pour les 25 prochaines années avec « India@100 » à l’esprit. “Dans cet Amrit Kaal, nous devons nous unir et travailler vers le grand objectif de Viksit Bharat (l’Inde développée)”, a déclaré le Premier ministre Modi.

