Les responsables de la mise en accusation de la Chambre ont présenté des preuves vidéo de l’émeute du Capitole américain dans leur tentative de condamner l’ancien président Donald Trump pour avoir incité à l’attaque, montrant des évasions apparemment étroites du danger de Mitt Romney et Mike Pence.

Des images de sécurité inédites de l’attaque du 6 janvier montrent l’officier de police du Capitole Eugene Goodman passant devant le sénateur Romney (R-Utah) dans un couloir après que des émeutiers aient pénétré dans le bâtiment à l’étage inférieur. Goodman est vu diriger Romney pour se retourner, le menant à la sécurité. Le même officier a été rendu célèbre le mois dernier par une vidéo le montrant en train d’attirer des émeutiers loin de la salle du Sénat, et a de nouveau été largement salué comme un héros après l’audience de mise en accusation de mercredi.

Des images inédites de l’intérieur du Capitole montrent le très acclamé officier Goodman mettant en sécurité le sénateur Mitt Romney. pic.twitter.com/1n0OuL9Lhp – Natasha Korecki (@natashakorecki) 10 février 2021

« Cela vous déchire le cœur et fait monter les larmes aux yeux, » a déclaré Romney – un critique vocal de Trump et l’un des six sénateurs républicains qui ont voté pour la tenue du procès – après avoir visionné les images, ajoutant qu’il ne réalisait pas le danger dans lequel il était à l’époque.

Une autre vidéo montre l’ancien vice-président Pence et sa famille en train d’être rapidement escortés hors de la salle du Sénat et dans un escalier après qu’une foule soit entrée de force dans le Capitole.

Des images vraiment remarquables du vice-président Pence et de sa famille escortés hors de la salle du Sénat. Le président Trump était de retour à la Maison Blanche, continuant de saccager Pence, selon plusieurs personnes. pic.twitter.com/Vr3c5EBwTR – Kaitlan Collins (@kaitlancollins) 10 février 2021

«Alors que Pence était évacué, les émeutiers ont commencé à se répandre dans tout le Capitole. Ceux qui se trouvaient à l’intérieur ont aidé d’autres émeutiers à pénétrer par les portes à plusieurs endroits autour de tout ce bâtiment ». a déclaré le délégué des îles Vierges américaines Stacey Plaskett, qui a présenté la reconstruction par les démocrates de l’émeute lors de la procédure de destitution.

La foule recherchait le vice-président Pence à cause de son patriotisme – parce que le vice-président avait refusé de faire ce que le président exigeait et d’annuler les résultats des élections.

Le représentant démocrate Eric Swalwell de Californie a également présenté des images chaotiques de la caméra du corps de la police capturées à l’extérieur du Capitole alors que les émeutiers tentaient de se frayer un chemin, montrant une vue à la première personne d’un officier alors qu’il luttait avec les manifestants. Les communications radio enregistrées ont également pris la police dans la panique, un policier ayant entendu un avertissement selon lequel les émeutiers étaient « Nous lançant des poteaux métalliques. »

Des images de la caméra corporelle montrent des émeutiers attaquant la police à l’entrée du Capitole américain le 6 janvier. pic.twitter.com/e3nLP0Rtx4 – NBC News (@NBCNews) 10 février 2021

Bien que les démocrates aient présenté les enregistrements dramatiques comme la preuve du chaos causé par la rhétorique incendiaire de Trump, affirmant qu’il « Incité » l’émeute avec des accusations répétées de fraude lors de la course 2020, certains législateurs de l’autre côté de l’allée n’ont pas été impressionnés par les preuves.

«J’ai dit à plusieurs reprises que la rhétorique du président est parfois surchauffée, mais ce n’est pas un référendum sur la question de savoir si vous êtes d’accord avec tout ce que le président dit ou tweete», a déclaré le sénateur du Texas Ted Cruz. « Il s’agit plutôt d’une procédure judiciaire. »

Ils ont passé beaucoup de temps à se concentrer sur les actes de violence horribles qui ont été commis par les criminels, mais le langage du président n’est pas près de répondre à la norme légale d’incitation.

Un autre allié de Trump, le sénateur Josh Hawley (R-Missouri), a également rencontré les images avec un bâillement, en disant «Rien de nouveau ici, pour moi, à la fin de la journée.

Cependant, certains membres de haut niveau du GOP, tels que le whip de la minorité au Sénat John Thune du Dakota du Sud, ont semblé trouver la présentation convaincante, affirmant que les responsables de la mise en accusation de la Chambre avaient fait un « très efficace » cas mercredi.

L’équipe de défense de Trump s’est précédemment concentrée sur la légalité du procès, arguant que les législateurs n’ont aucune autorité en vertu de la Constitution pour juger un président après son départ. Malgré le déroulement du procès, ses avocats devront probablement adopter une défense différente, l’avocat de Trump, Bruce Castor, disant aux sénateurs mardi qu’il changerait son approche. «Parce que nous pensions que la présentation des directeurs de la maison était bien faite.»

