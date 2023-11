Vidéoconférence mobile (MVC) : 10 conseils techniques pour une meilleure expérience (mise à jour) | Planète Dépôts, LLC

[author: Jack Vizelter]

Les dépositions et les audiences à distance via une plateforme de vidéoconférence, telle que Zoom ou WebEx, ont lieu depuis un certain temps. En avez-vous un à venir ?

Les mises à jour dans le domaine technologique sont fréquentes et puissantes ! Pensez à toutes les mises à jour que vous téléchargez constamment sur votre téléphone. Une démo de rappel vous tiendra au courant afin que votre procédure à distance se déroule sans problème. Le support technique veillera à ce que vous puissiez participer et que vous puissiez être vu et entendu au dépôt, ainsi qu’à répondre à toutes les questions sur ce à quoi vous attendre pendant la session à distance. Nous vous recommandons également de vous joindre 30 minutes avant le début prévu de votre déposition ou de votre audience afin de vous laisser le temps de résoudre le problème en cas de problème technique insoupçonné.

Voici quelques conseils de l’équipe d’assistance technique de Planet Depos pour garantir une meilleure expérience à tous les participants rejoignant votre déposition ou audience à distance. Ils peuvent vous aider si vous rencontrez des problèmes de latence, d’écran gelé, de mauvaise qualité audio/vidéo ou de connexion.