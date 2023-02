[Video] Visitez le stand KBIS 2023 de Samsung avec Eric Nam – Samsung Global Newsroom

Lors du Kitchen & Bath Industry Show (KBIS) 2023, Samsung Electronics a dévoilé son dernier portefeuille d’appareils de cuisine hautement personnalisés, hautement intelligents et respectueux de l’environnement — présentant comment la connectivité et la durabilité peuvent améliorer la vie quotidienne à la maison. Au stand Samsung, les participants à l’événement ont également pu découvrir des expériences interactives et immersives, telles que Bespoke Home Virtual et The Wall. De plus, Samsung a également invité le chanteur et compositeur américain basé en Corée du Sud, Eric Nam, à découvrir ces innovations de niveau supérieur.

Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir certains des points forts du KBIS 2023 de Samsung, de son stand à ses produits clés dévoilés lors de l’exposition de cette année.