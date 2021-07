Vidéo virale : Une petite fille dansant sur la chanson Mimi de Kriti Sanon, Param Sundari, joue au bowling sur Internet – Regarder | Buzz News

New Delhi : recréer un look à partir de votre film ou de vos chansons préférées capte souvent l’attention. Cela devient encore plus spécial si un petit enfant le fait, n’est-ce pas ? Eh bien, une fille a recréé le look de l’actrice Kriti Sanon à partir de sa dernière sortie Mimi et Internet adore ça !

La poignée Instagram du nom de Tania & Sony a publié une vidéo de danse de la petite fille où on peut la voir non seulement vêtue comme sa Kriti Sanon préférée, mais aussi en train de faire correspondre des pas de danse avec sa chanson Param Sundari.

Tania & Sony est le poignée de médias sociaux d’un duo mère-fille qui ont plus de 45 000 abonnés sur Instagram seul. Le fabuleux jodi publie diverses vidéos de danse, des séances photo sur IG et les fans adorent ça.

Mimi de Kriti Sanon a ouvert ses portes aux critiques élogieuses. Le mélange encourageant de comédie et de compassion a été salué par les fans. Il présente Pankaj Tripathi et Sai Tamhankar dans des parties importantes.

Mimi qui devait sortir le 30 juillet sort 4 jours à l’avance sur Netflix et Jio Cinema.

Il raconte l’histoire d’une fille qui veut tenter sa chance à Bollywood et finit par devenir la mère porteuse d’un couple. Pankaj Tripathi fait partie intégrante du parcours et des luttes de Mimi.

Dirigé par Laxman Utekar, le film met également en vedette Supriya Pathak et Manoj Pahwa dans des rôles clés.