Vidéo virale : ‘Tera chacha hai corona’, Jamie Lever se faisant passer pour Rakhi Sawant vous laissera ROFL | Buzz News

New Delhi: Depuis que le coronavirus nous a frappé l’année dernière, la vie a radicalement changé. Du port du masque tout le temps en public à la désinfection frénétique de nos mains – ces choses sont maintenant devenues normales.

Maintenant, une vidéo Instagram de la fille du comédien Johny Lever, Jamie, utilisant les leçons de Rakhi Sawant qu’elle a données aux paparazzi sur le comportement approprié au COVID-19, est devenue virale.

Dans la vidéo hilarante de trois minutes, le jeu d’acteur de Jamie est à la hauteur du gyaan gloussant de Rakhi.

Certaines des meilleures répliques de la vidéo sont « Arey door. Hamesha khud ko désinfectant karna chahiye’, ‘Se perdre’, ‘Arey mask pehan, tu mask kyun nahi pehan raha hai’, ‘Tera chacha hai corona’.

Découvrez la vidéo virale :

La vidéo a récemment franchi le million de vues sur Instagram. Les fans de Jamie et Rakhi ne s’en lassent pas et regardent la vidéo humoristique en boucle.

Les célébrités ont également déversé leur amour sur la bobine. » HAHAHAHAHAHAHAHAHA « , a écrit le youtubeur et acteur Prajakta Kohli, » Hahaha oh god « , a commenté l’acteur de télévision Karan Singh Chhabra, » tu es juste trop bon toi « , a écrit l’actrice Ridhima Pandit avec plusieurs emojis rieurs.

Un peu plus tôt, une vidéo partagée par le père de Jamie et comédien as du monde, Jonhy Lever, avait également pris d’assaut Internet. Dans la vidéo, on peut voir Johnny danser sur « Don’t touch me » de A-Star avec ses enfants Jamie et Jesse.

Découvrez la vidéo comique :

Johnny l’avait légendé, « Vaccine lene tak #donttouchmechallenge #firstreel With my kids @its_jamielever & @jesse_lever ».