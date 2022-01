Vidéo virale: Ram Charan-Keerthy Suresh danse sur la chanson « RRR » « Naatu Naatu » lors de l’événement « Good Luck Sakhi »

Alors que Keerthy Suresh joue le rôle principal en incarnant une villageoise, Adi Pinishetty, Jagapathi Babu et d’autres dans des rôles importants dans « Good Luck Sakhi ».

Présenté comme un scénario axé sur les femmes, « Good Luck Sakhi » se prépare pour une sortie en salles le 28 janvier. Nagesh a réalisé le film, qui est produit par Shravya Varma et Sudheer Chandra.

La vidéo qui a fait surface sur les réseaux sociaux peu de temps après que les stars ont fait correspondre les pas de danse et captivé le public est maintenant devenue virale.

Ram Charan et Keerthy Suresh, qui étaient sur scène lors de l’événement, ont interprété l’étape emblématique « Naatu Naatu » du prochain magnum opus de Rajamouli « RRR ». Alors que le public applaudissait, c’était un régal pour les yeux de voir le duo exécuter le pas de danse le plus célèbre.

L’acteur Ram Charan, qui a assisté à l’événement de pré-sortie de « Good Luck Sakhi », vedette de Keerthy Suresh, qui s’est tenu à Hyderabad, a offert aux fans une danse impromptue. L’événement qui s’est tenu mercredi, a vu un ensemble de stars et plusieurs autres techniciens, alors que Ram Charan a pris le siège de l’invité principal.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.