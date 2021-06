Vidéo virale : Mouni Roy dansant sur ‘Jalebi Baby’ dans un LBD torride d’une valeur de Rs 27K vaut le détour ! | Buzz News

New Delhi : La star de la télévision devenue actrice de Bollywood, Mouni Roy, sait comment améliorer son jeu sur les réseaux sociaux. La magnifique actrice a stupéfié ses fans en chantant la chanson de ‘Jalebi Baby et cela aussi dans un LBD chatoyant.

Mouni avait l’air super chaude et éblouissante dans une petite robe noire par Nadine Merabi – une marque de vêtements de luxe pour femmes. Le LBD agrémenté de velours de Chrissy est venu avec une longue queue drapée avec des détails parfaits. La robe vaut 27 346 ₹ (265 GBP).

Jetez un œil à la superbe vidéo virale de Mouni Roy et au prix de cette robe de cocktail :

Côté travail, on la verra dans ‘Brahmastra’. Le film se trouve être le premier volet de la trilogie, produit par Dharma Productions. Mouni, qui a gagné un million de cœurs en tant que « Naagin » sur les petits écrans, jouera un rôle négatif dans « Brahmastra » d’Ayan Mukerji.

Les fans attendent maintenant avec impatience son prochain grand film « Brahmastra » qui met en vedette Amitabh Bachchan, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans les rôles principaux.

Mouni a été vu dans Romeo Akbar Walter et Made in China avec John Abraham et Rajkummar Rao respectivement. En 2020, elle a figuré dans le film original de ZEE5 London Confidential.