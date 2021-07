Vidéo virale : le desi thumka de Dulha-Dulhan sur la chanson de Haryanvi Gajban Pani Le Chali sur la scène du mariage divertit les baraatis – Regarder | Buzz News

New Delhi : les danses et les vidéos de mariage sont un grand succès sur YouTube. Une de ces vidéos virales d’un mariage datant de 2019 – oui, le monde pré-COVID – a pris d’assaut Internet. Comment? Eh bien, les internautes sont amoureux de la danse de dulha-dulhan sur la chanson populaire de Haryanvi – Gajban Pani Le Chali.

Il a été partagé sur diverses plateformes – YouTube, TikTok, Instagram, etc. Cette vidéo montre les mariés en train de groover pour desi superhit chanson de Haryanvi Gajban Pani Le Chali.

Vêtus de lehenga-choli de mariée rouge et de sherwani à la crème d’or, Dulha et Dulhan se mettent à danser comme si personne ne les regardait. Et le baraatis ne peut pas arrêter d’encourager et de siffler pour le couple.

Les vidéos de mariage sur les réseaux sociaux sont la saveur de la saison ! On dirait qu’au milieu du verrouillage, avec des restrictions en place, les internautes regardent des vidéos de retour ou d’anciennes vidéos de mariage, à tel point que celles-ci sont devenues un contenu viral en ligne.

Il y a quelques jours, une vidéo de mariage où Kashmiri Dulha et Dulhan peuvent être vus en train de jouer à «retourner la bouteille» au milieu des rituels Shaadi avait également atteint le bouton viral sur Internet.

Eh bien, les médias sociaux peuvent sûrement venir à la rescousse de leurs utilisateurs avec un contenu incroyable. Il existe un pool de vidéos virales sur Internet, gardant les internautes dans un espace heureux.