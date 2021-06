Vidéo virale: la danse unique de Dulha vêtue de Sherwani sans chaussures sur la chanson à succès Bhojpuri devient virale – Regardez | Nouvelles de Bhojpuri

New Delhi : dans l’une des vidéos virales diffusées sur les réseaux sociaux, l’excitation d’un marié pour avoir sa fiancée est trop élevée. A tel point qu’il se met à danser et que trop pieds nus ! Oui, et les internautes ne peuvent pas rester calmes là-dessus.

Regardez la vidéo virale où Dulha est occupé à danser et à montrer ses compétences exemplaires. On peut le voir danser sur une chanson à succès de Bhojpuri :

Vêtu d’un sherwani doré et d’un safa marron, le marié peut être vu danser dans un style unique. Ses mouvements sont à couper le souffle et vous laisseront dans le grand écart, un peu comme les téléspectateurs aiment regarder cette vidéo de mariage virale.

Le marié peut être vu en train de danser sur une chanson de Bhojpuri avec des membres de la famille et plusieurs femmes toutes habillées pour ramener la mariée à la maison. Les baraatis sont ravis du mariage mais c’est la Dulha qui remporte le gâteau du bonheur !

Les médias sociaux sont un pool de vidéos aussi incroyables, qui peuvent vous faire sourire en ces temps difficiles.