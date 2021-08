Vidéo virale : la danse torride de Nia Sharma avec BFF Reyhna Pandit vous laissera bouche bée – Regardez | Buzz News

New Delhi : L’actrice Nia Sharma est une favorite des réseaux sociaux. Et pourquoi pas? Après tout, elle sait comment suivre les tendances. L’étonnante a récemment publié une vidéo de danse sur Instagram où elle peut être vue en train de groover avec une autre star de la télévision et sa meilleure amie Reyhna Pandit.

Tous les deux Nia Sharma et Reyhna Pandit dansent sur la chanson de Kayla Nicole Bundles avec Taylor Girlz. Inutile de dire que la vidéo est devenue virale sur les plateformes de médias sociaux, de nombreux fans adorant les mouvements.

Nia Sharma a fait ses débuts à la télévision dans Kaali – Ek Agnipariksha en 2010. Elle est devenue un nom connu avec des émissions comme Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai, Jamai Raja, Ishq Mein Marjawan et Naagin.

Nia a remporté l’émission de téléréalité d’aventure Khatron Ke Khiladi Made In India qui était une édition spéciale en 2020. Elle a participé avec d’autres visages de télé connus tels que Bharti Singh, Harsh Limbachhiya, Karan Wahi, Rithvik Dhanjani, Karan Patel etc.

Elle a une base de fans massive d’environ 6,3 millions de followers sur Instagram seulement.