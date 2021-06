Vidéo virale : la danse folle de Lakshmi Manchu sur le Vaathi de Thalapathy Vijay Venir en sari est plein d’énergie ! – Regarder | Buzz News

New Delhi: L’actrice populaire du Sud Lakshmi Manchu a consulté son compte Instagram à l’occasion de la Journée mondiale de la musique et a décidé de partager une vidéo amusante avec ses fans. Elle a laissé tomber un clip de danse à haute énergie, groove sur le morceau à succès «Vaathi Coming» de Thalapathy Vijay de «Master».

Lakshmi Manchu sous-titré la vidéo comme : Devenez fou, soyez fou et DANSEZ comme si personne ne vous regardait ! #WorldMusicDay #DropTheBeat #ReelItFeelIt #LakshmiUnfiltered #Dance #Music #Enjoy

Soit dit en passant, Thalapathy Vijay a eu 47 ans le 22 juin 2021, et beaucoup de ses amis et fans célèbres lui ont souhaité son anniversaire.

Fille de la légendaire étoile du sud Mohan Babu, Lakshmi Manchu a figuré dans plusieurs Telugu, Projets tamouls, anglais.

Lakshmi a annoncé l’année dernière son nouveau chat show numérique, « Coming Back To Life With Lakshmi Manchu ». Il mettait en vedette des célébrités telles que le cinéaste SS Rajamouli, le créateur de mode Bibhu Mohapatra, le duo de créateurs Shantanu et Nikhil. L’émission mettait également en vedette l’actrice Taapsee Pannu, le cinéaste américain Frank Coraci, les as du tennis Sania Mirza et Prakash Amritraj, et les chefs pâtissiers Pooja Dhingra et Anna Poliviou, entre autres.

Lakshmi Manchu a été vu pour la dernière fois dans le film Netflix Original Telugu Pitta Kathalu – un film dramatique d’anthologie composé de quatre segments de courts métrages, réalisé par Nag Ashwin, BV Nandini Reddy, Tharun Bhascker et Sankalp Reddy.

La distribution d’ensemble comprenait Amala Paul, Ashwin Kakumanu, Eesha Rebba, Jagapati Babu, Lakshmi Manchu, Ashima Narwal, Saanve Megghana, Sanjith Hegde et Shruti Haasan, entre autres.

Le film a été produit par RSVP Movies et Flying Unicorn Entertainment.