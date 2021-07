VIDÉO VIRALE! Eijaz Khan-Pavitra Punia sont inséparables alors qu’ils dansent de manière romantique sur ‘Pehla Nasha’

Eijaz Khan et Pavitra Punia, concurrents de » Bigg Boss 14 « , qui sont éperdument amoureux l’un de l’autre, ont pris d’assaut Internet mercredi avec une vidéo scintillante correspondant aux étapes du numéro romantique à feuilles persistantes » Phela Nasha » d’Aamir Khan film ‘Jo Jeeta Wohi Sikandar’.

Le couple très amoureux, qui est tombé amoureux l’un de l’autre lors de son passage dans l’émission de téléréalité controversée, partage souvent des photos et des vidéos molles, montrant de l’amour l’un pour l’autre et traitant leurs fans avec des mises à jour de leur vie. Le duo qui est dans une relation stable et a l’intention de se marier bientôt est souvent vu sortir ensemble pour des déjeuners et des sorties décontractées.

Récemment, Pavitra a partagé deux nouvelles vidéos sur son compte Instagram où elle est vue en train de faire correspondre de manière romantique les pas d’Eijaz Khan au numéro à feuilles persistantes « Pehla Nasha Pehla Khumaar ».

Le couple a l’air totalement perdu dans l’amour alors qu’ils se tiennent près pour danser ensemble. Eijaz et Pavitra sont superbes ensemble en se jumelant dans des tenues blanches. Alors que Pavitra est ravissante dans une robe blanche jusqu’aux genoux, Eijaz porte un T-shirt et un pantalon blancs décontractés. Vers la fin de la vidéo, Eijaz dépose un baiser sur la joue de Pavitra.

Regardez la vidéo ici :

Récemment, en parlant à ETimes TV, Pavitra a parlé de ses projets de mariage avec Eijaz. Elle a déclaré: « Nous ne nous marions pas cette année à cause de la pandémie. Et je sais que beaucoup de gens se marieront cette année à cause du verrouillage. Je sais une chose qu’Eijaz et ma relation devraient être le point culminant de la année. Il devrait être unique et différent et le nôtre devrait être le seul grand mariage de cette année. Donc pas cette année. De plus, après être sorti de Bigg Boss, il y a tellement de choses productives et vous avez tellement d’offres. Et je le sens est une décision très sage d’utiliser cette renommée et d’encaisser la popularité. »

« Professionnellement, c’est une sage décision de profiter de la popularité de Bigg Boss. L’amour ne vous gardera pas en vie, quand vous n’avez pas d’argent, même l’amour ne vous aidera pas. Vous devez donc être pratique. Demain si je prévois de fonder une famille et d’avoir des bébés, il suffit de regarder les dépenses, les frais de scolarité, nous devons nous assurer d’avoir assez de travail et d’argent pour prendre soin de nos enfants et joindre les deux bouts », a-t-elle ajouté.