Vidéo virale d’une femme Desi apprenant à des chiens à prier avant que le repas ne gagne sur Internet

Nous rencontrons plusieurs vidéos d’animaux sur Internet qui chatouillent nos os drôles, mais celle-ci mettant en vedette une femme apprenant aux chiens à prier avant le repas est quelque chose qui touche le cœur. L’adorable vidéo sur Twitter a ravi les internautes et a recueilli plus de 42 000 vues à ce jour.

La vidéo mise en ligne par l’utilisateur de Twitter Vaishali Mathur présente son amie et ses deux chiots Labrador. Dans la vidéo, la femme est vue assise entre deux chiens avec leurs bols de repas placés devant eux. La femme aux mains jointes est vue en train de prier avec les chiens qui attendent patiemment qu’elle récite des prières avant de partir pour leur repas. Alors qu’elle termine sa prière, les chiens se précipitent pour savourer leurs bols respectifs.

Les gens ont adoré la vidéo et sont ravis de voir les chiens bien disciplinés qui n’ont pas bougé jusqu’à ce que la femme ait terminé sa prière et leur ait fait signe de manger. Vaishali, qui a posté la vidéo, l’a qualifiée de «réconfortante». Le clip publié le 1er mai est devenu viral avec plus de 2400 likes et plusieurs re-tweets. Les internautes qualifient l’action du chien d’adorable et n’en ont jamais assez, tandis que plusieurs félicitent la femme d’avoir inculqué cette habitude à ses animaux de compagnie.

Comme les animaux ne laissent jamais une chance de surprendre les humains, leurs émotions et leur amour pour les autres créatures laissent également les gens stupéfaits. Une autre vidéo aussi réconfortante d’un chien sauvant un chaton abandonné a submergé les gens il y a quelques jours.

La vidéo partagée sur Twitter montrait un chien entrant dans la cour avant de sa maison avec un chaton abandonné derrière elle. Le chien qui a remarqué le chat qui la suivait l’a constamment encouragée à entrer dans la maison. La chienne était si désireuse d’aider le chat qu’elle l’a même aidée à se lever sur le porche et à se faufiler.

Cette gentille fille a trouvé et ramené à la maison un chaton abandonné. Les héros ne portent pas tous des capes. Parfois, ils portent des colliers … pic.twitter.com/Fn0qyuxtAd& mdash; Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) 29 avril 2021

La vidéo a attiré près de 4,7 millions de vues et environ 1 38 000 likes.

