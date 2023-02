Vidéo virale d’un garçon dansant sur Bollywood Song du film Mohabbatein

Les chansons et les films de Bollywood sont suivis par de nombreux fans à travers le monde. Il y a eu de nombreuses fois où nous avons vu des étrangers danser au son des célèbres chansons de Bollywood. Récemment, une de ces vidéos d’un garçon chinois est devenue virale sur Internet. Dans la vidéo, on pouvait voir un garçon chinois danser sur la chanson populaire “Aankhein khuli ho ya ho band” du film “Mohabbatein”.

Dans la vidéo, on voit l’enfant vêtu de noir alors qu’il allume lui-même sa caméra et se tient devant le miroir pour danser sur la chanson populaire mettant en vedette Shah Rukh Khan. Tout en partageant la vidéo sur ses réseaux sociaux, il a écrit en légende “Bonne année”.

Depuis sa publication, la vidéo a reçu plus de 8 millions de vues et plus de 930 000 likes. Quelques minutes seulement après le partage de la vidéo sur Instagram, plusieurs utilisateurs des médias sociaux ont partagé des commentaires appréciant les expressions et les mouvements de danse énergiques de l’enfant.

Un utilisateur a écrit : « Est-ce que je rêve ? Chanson de Bollywood (avec des emojis d’amour). J’aime ce gamin ». Un autre utilisateur a commenté: «Je veux ce gamin! Veuillez l’expédier en Inde ». Un troisième utilisateur a écrit: “Ce gamin va donner une concurrence très difficile à Hrithik Roshan”. «Nous voulons plus de vidéos de danse Bollywood, ce gamin est juste waouh. Continuez comme ça », a ajouté un autre.

Quelques instants après que sa danse sur la chanson de SRK ait commencé à faire des tournées sur Internet, l’enfant s’est rendu sur Instagram et a mis en ligne une autre vidéo de danse. Son sourire affectueux et son incroyable performance de danse ont une fois de plus conquis le cœur des gens. Si vous n’avez pas regardé son spectacle de danse, allez le voir tout de suite.

Le petit garçon partage souvent ses vidéos de danse sur Instagram. Cependant, cette vidéo lui a valu beaucoup d’éloges et d’applaudissements. Dans la vidéo, le gamin s’assure qu’il n’a raté aucun battement et exécute les fameux pas signature de Shah Rukh Khan. La chanson a été chantée par Lata Mangeshkar et Udit Narayan. C’était un grand succès au moment de la sortie du film en 2000 et même aujourd’hui, il a une énorme popularité.

