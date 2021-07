Vidéo virale: CETTE mariée du Kerala dansant sur une chanson du sud de l’Inde dans un ravissant sari en soie rouge est digne d’un sifflet – Regardez | Buzz News

New Delhi : Nous aimons tous regarder les mariées vêtues de tenues traditionnelles, ravissantes dans leurs tenues de mariage. Cela attire plus l’attention si la mariée parfaite prend le devant de la scène dans cette tenue et brûle la piste de danse avec ses mouvements électriques.

On dirait qu’au milieu du verrouillage, avec des restrictions en place, les internautes sont regarder des vidéos de retour ou d’anciennes vidéos de mariage, à tel point que ceux-ci sont devenus un contenu viral en ligne. Une de ces vidéos d’une mariée du Kerala dansant à son mariage est devenue virale sur Internet.

Il a été téléchargé sur YouTube par TGO Wedding Films et a recueilli plus de 3 836 889 vues jusqu’à présent. Il a été mis en ligne pour la première fois sur le site de partage de vidéos le 7 avril 2021.

La mariée est magnifique dans un ravissant sari en soie rouge et montre ses mouvements fanfarons sur des chansons populaires du sud de l’Inde. Elle porte aussi des aviateurs noirs cool pour obtenir ce look avant-gardiste.

Il y a quelques jours, l’entrée d’une mariée marathi à son lieu de mariage avait attiré l’attention de tous. La vidéo montrait ses talents de danseuse sur la chanson « Mere Saiyaan Superstar » de Sunny Leone comme si personne ne la regardait.

Eh bien, les médias sociaux peuvent sûrement venir à la rescousse de leurs utilisateurs avec un contenu incroyable. Il existe un pool de vidéos virales sur Internet, gardant les internautes dans un espace heureux.