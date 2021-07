Vidéo virale : Bhabhi DÉTESTE son cadeau de mariage ? La mariée devient rouge après avoir ouvert un cadeau embarrassant sur scène, le jette – Regarder | Buzz News

New Delhi : Les mariages indiens sont riches en divertissements, en ébats et en masti, n’est-ce pas ? Et puis il y a les amis et les cousins ​​du marié qui essaient de taquiner la nouvelle mariée en plaisantant. Mais parfois, une farce peut se transformer en une situation qui tourne mal, c’est exactement ce qui s’est passé dans cette vidéo virale.

Une vidéo publiée par un internaute sur Facebook a été largement partagée en ligne où une mariée devient rouge après que les amis du marié lui ont offert un cadeau. Après avoir ouvert son cadeau sur scène, il s’agit d’un biberon d’un tout-petit.

Juste au moment où la foule applaudit, une mariée en colère le jette. Regardez la vidéo virale du mariage ici :

La famille des médias sociaux aime regarder et profiter de vidéos de mariage incroyables.

On dirait qu’au milieu du verrouillage, avec des restrictions en place, les internautes regardent des vidéos de retour ou d’anciennes vidéos de mariage, à tel point que celles-ci sont devenues un contenu viral en ligne.

Il y a quelques jours, une vidéo de mariage d’une mariée et d’un marié dansant sur des Chanson Haryanvi Gajban Pani Le Chali avait également appuyé sur le bouton viral sur Internet.

Eh bien, les médias sociaux peuvent sûrement venir à la rescousse de leurs utilisateurs avec un contenu incroyable. Il existe un pool de vidéos virales sur Internet, gardant les internautes dans un espace heureux.