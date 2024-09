Vidéo : VeryDarkMan menace de poursuivre Bobrisky en justice et exige 1 milliard de naira

La personnalité controversée des médias sociaux, VeryDarkMan, a lancé une contre-attaque juridique contre Bobrisky, menaçant d’une contre-action d’un milliard de nairas à la suite d’une précédente plainte en diffamation.

L’équipe juridique de Bobrisky avait précédemment demandé des excuses à VeryDarkMan pour avoir prétendument publié un audio généré par l’IA afin de nuire à la réputation du travesti.

En réponse, VeryDarkMan s’est adressé à Instagram, affirmant qu’il soutenait l’enregistrement en question tout en menaçant de poursuivre le travesti pour 1 000 000 020 N.

Ses mots : « Bobrisky, n’as-tu pas dit que tu voulais toi-même faire du « Kpai » ? Tu ne recommences pas ? Quoi qu’il en soit, dans ce cas, ils échangeront à nouveau leur crédibilité contre ma publicité, comme d’habitude. Je les subirai. L’intégrité de beaucoup de gens va diminuer. Vous détesterez pourquoi vous prenez cette affaire comme ça. Je vous le promets. Désormais, Bobrisky a la force de me poursuivre en justice et m’a donné 24 heures. Cela signifie qu’ils travaillent ensemble. Je pense que ce que j’ai exposé est plus grand que ce qu’il est », a-t-il déclaré.

« Bobrisky a-t-il ensuite payé 3 millions de Naira à quelqu’un alors qu’il ne l’avait pas obtenu de Falz ? Je peux me défendre n’importe où. Bobrisky m’a poursuivi en justice pour 1 milliard de nairas mais je le caricaturerai davantage avec 1 000 000 020 milliards de nairas et un gain de 20 nairas. Je vais vous rendre tous stupides dans ce pays.

Arrière-plan:

En avril, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a arrêté Bobrisky pour six chefs d’accusation de blanchiment d’argent et de mutilation de Naira.

Lors de son procès devant la Haute Cour fédérale de Lagos, le juge Abimbola Awogboro a rejeté les accusations de blanchiment d’argent (chefs cinq et six), mais a condamné la personnalité des médias sociaux à six mois de prison pour abus de Naira.

Cependant, un peu plus d’un mois après sa libération, VeryDarkMan a publié un enregistrement audio divulgué sur Instagram, dans lequel Bobrisky racontait les événements survenus pendant sa peine de prison.

Dans l’audio, on peut entendre Bobrisky discuter avec un ami de la façon dont les responsables de la EFCC lui auraient extorqué 15 millions de nairas pour abandonner les accusations de blanchiment d’argent.

VeryDarkMan a expliqué qu’il avait publié l’audio après que Bobrisky avait refusé de rembourser les 4 millions de nairas empruntés à l’une des personnes qu’il avait contactées pour réunir les 15 millions de nairas.

Le différend en cours entre les deux influenceurs a captivé les médias sociaux, tandis que les enquêtes menées par les autorités compétentes se poursuivent.