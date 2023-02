VIDÉO: Vernon senior réalise le souhait de toute une vie avec un vol en montgolfière

Pat Corbet peut cocher une expérience tant attendue sur sa liste de choses à faire : voler dans une montgolfière.

Le résident de Vernon, âgé de 88 ans, a toujours voulu s’envoler dans le ciel en montgolfière, et grâce à la Fondation Chartwell, ce rêve de toujours est devenu réalité le samedi 4 février.

La première fois que l’idée lui est venue, c’est lorsqu’elle a regardé Le tour du monde en 80 jours. Puis, lorsqu’elle a déménagé de Vancouver à Armstrong, elle a vu le populaire événement de lueur de ballons du carnaval d’hiver de Vernon et le désir de décoller en un s’est renforcé.

“Je suis descendue d’Armstrong et j’ai regardé, j’ai passé la soirée à regarder tous les ballons et à penser que ce serait bien, j’aimerais monter, je me demande comment faire”, a-t-elle déclaré à The Morning Star.

Corbet a emménagé dans la résidence pour retraités Chartwell il y a quatre ans. Par le biais de sa fondation, Chartwell offre aux résidents seniors l’expérience dont ils ont tant rêvé, et l’a fait pour Corbet.

“J’ai eu le courage de demander à faire un tour en montgolfière”, a déclaré Corbet. “La prochaine chose que je sais, c’est qu’on frappe à ma porte pour me dire comment aimeriez-vous faire votre vol en montgolfière ? Et le reste est de l’histoire.

“Je suis tellement bouleversé en ce moment qu’ils font en sorte que cela se produise que c’est difficile à croire.”

Corbet a fait le tour en montgolfière avec son amie proche Suzie Sims, qui a déjà été sur une montgolfière mais était heureuse de partager l’expérience.

“Je suis ravie et très reconnaissante d’être celle qu’elle a invitée. Cela fait deux ans que j’attends », a déclaré Sims, expliquant que le COVID-19 a gêné le lancement du ballon pendant quelques années.

Les deux sont devenus des amis rapides vivant dans le même bloc à Armstrong. Ils aiment tous les deux le jardinage, la lecture, les films, les films classiques, le jazz – “vous l’appelez”, a déclaré Sims. Et maintenant, ils peuvent tous les deux partager le titre d’aviateurs de ballons.

La paire a décollé de Kal Tire Place North à Vernon, aux côtés d’une paire de vidéastes qui ont capturé l’expérience pour Chartwell.

Corbet dit qu’elle a apprécié les vues depuis le trajet en avion qu’elle a pris de Vancouver à Québec récemment, et samedi, elle a pu profiter de ces vues avec le vent dans les cheveux.

Brendan Shykora

SéniorsVernon