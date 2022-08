VIDÉO : Vernon en vedette sur Amazing Race Canada

Vernon est sur le point d’obtenir une reconnaissance pancanadienne.

Plusieurs attractions de la ville apparaîtront dans un épisode d’Amazing Race Canada, après que l’émission de téléréalité se soit déroulée en ville les 6 et 7 mai pour le tournage.

Parmi ceux-ci figurent l’école de ski de Sovereign Lake, le Vernon Lawn Bowling Club et Davison Orchards.

“C’était la troisième étape de la tournée et les équipes devaient faire cinq mini tartes aux pommes avec des dessus en treillis”, a déclaré Tamra Davison de l’entreprise familiale. “Rachel Davison était juge et elle a adoré ça.”

Davison n’a pas voulu et ne pouvait pas divulguer ce qui s’était passé, mais a déclaré que le tournage s’était bien passé. Vous pouvez voir des visages familiers dans l’épisode diffusé le mardi 9 août à 21 h HE / PT sur CTV.

“C’était bien et nous avons été honorés d’en faire partie”, a-t-elle déclaré. «Ils ont mis en évidence de nombreux quartiers de la ville. Ça va être génial pour Vernon.

La ville est ravie d’être la prochaine étape des séries télévisées.

« L’opportunité de travailler avec The Amazing Race Canada et son équipe de production pour présenter notre communauté est une grande victoire pour Vernon », a déclaré Torrie Silverthorn, directrice de Vernon Tourism. “Vernon est connue dans toute la Colombie-Britannique et l’Alberta pour ses expériences d’aventure en plein air, donc proposer des lieux uniques au spectacle nous convenait parfaitement.”

L’animateur de l’émission est Jon Montgomery, de Russell, Man., qui a remporté l’or olympique à Vancouver dans l’épreuve de skeleton masculin en 2010. Il était sur place pour animer les tâches, avec une équipe de plus d’une douzaine.

“C’était fantastique de travailler avec toute l’équipe”, a déclaré Davison. « Ils ont été très arrangeants, très professionnels. Il y avait une équipe de tournage assignée à chaque équipe participante.

“Ils se sont installés juste en face du marché et il y avait beaucoup de gens qui regardaient le chaos”, a ri Davison.

The Amazing Race Canada comprend jusqu’à 10 équipes de deux avec des relations préexistantes qui courent à travers le Canada. Le grand prix comprend un paiement en espèces de 250 000 $ ainsi que d’autres prix des sponsors de l’émission.

Il a fait des escales chaque saison dans la province de la Colombie-Britannique, mais n’a jamais été dans le nord de l’Okanagan jusqu’à maintenant.

« La couverture médiatique méritée de Vernon est un élément important de la stratégie marketing de Tourism Vernon. Inviter et accueillir les médias à Vernon pour découvrir ce que notre communauté a à offrir fournit une source authentique d’informations de voyage et d’inspiration pour les touristes potentiels », a déclaré Silverthorn.

Après la diffusion, les téléspectateurs peuvent visionner des épisodes complets sur CTV.ca ou sur l’application CTV.

