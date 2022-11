VIDÉO : Une voiture prend feu dans le parking de Vernon

Les pompiers sont sur les lieux d’un incendie de véhicule dans le stationnement de Vernon.

Les équipages ont été appelés à l’incendie peu après 15 heures le vendredi 25 novembre et ont trouvé un véhicule en feu au troisième étage.

On pouvait voir de la fumée sortir des deuxième et troisième niveaux du parking, lorsque Clary Lausnes a entendu de petites explosions.

“Peut-être que les pneus éclatent”, a-t-elle dit.

Deena Lehoux se dirigeait vers la rue principale quand elle a remarqué que cela semblait enfumé, alors elle a fait le tour du pâté de maisons et a vu des gens regarder le Parkade.

“Je n’ai rien vu de suspect, mais j’ai entendu un tas de fortes détonations pendant environ 10 minutes”, a déclaré Lehoux. “On pouvait dire que le feu se propageait.”

Les équipes initiales sur place ont travaillé rapidement pour renverser le feu et l’éteindre, et s’assurer qu’il n’y avait pas d’extension du bâtiment. Tous les bureaux du bâtiment ont été évacués et aucun blessé n’a été signalé. La cause de l’incendie et l’étendue totale des dégâts sont inconnues pour le moment.

Le parking est fermé au public pour le moment, mais les équipes d’urgence travaillent pour évaluer et sécuriser les lieux aussi rapidement que raisonnablement possible. Le public est prié de rester à l’écart de la zone afin que les équipes d’urgence aient un accès plus facile à la scène.

Un pâté de maisons de la 33e rue est fermé à la circulation sur la 31e avenue, qui est également fermée devant le stationnement.

De plus amples détails seront fournis dès qu’ils seront disponibles.

@VernonNews

newsroom@vernonmorningstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Dernières nouvellespompiersincendieVernon