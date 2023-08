VIDÉO : Une visite de la Coupe Stanley attire les foules

Marcelina, âgée de six mois, a été prise en photo, assise dans la coupe Stanley, avec sa mère, Hailey Reid, d’Abbotsford, et Shea Theodore d’Aldergrove, qui avait apporté le trophée dans sa ville natale le mardi 29 août. (Dan Ferguson /Délai d’avance de Langley) Le défenseur des Golden Knights de Las Vegas Shea Theodore a posé avec de jeunes joueurs de hockey d’Aldergrove et la Coupe Stanley, le mardi 29 août. (Dan Ferguson/Langley Advance Times) Un portrait de famille avec la Coupe Stanley : (de gauche à droite) Cam, le père de Shea Theodore, sa maman Corinne, Theodore, son épouse Mariana, sa sœur Alyssa et son beau-frère Nolan, pris le 29 août à la patinoire du centre communautaire Aldergrove Credit Union lorsque le défenseur des Golden Knights de Las Vegas a remporté la Coupe dans sa ville natale d’Aldergrove. (Dan Ferguson/Langley Advance Times) Les frères Keaton, 10 ans (à droite) et Colby, sept ans (à gauche), d’Aldergrove, ont montré leurs autographes à Shea Theodore devant le centre communautaire d’Aldergrove Credit Union, le mardi 29 août. (Dan Ferguson/Langley Advance Times) Deux jeunes fans ont été pris en photo avec Shea Theodore et la Coupe Stanley au centre communautaire Aldergrove Credit Union le mardi 29 août. (Dan Ferguson/Langley Advance Times)

Le mardi 29 août, Shea Theodore a ramené la Coupe Stanley à Aldergrove, sa ville natale dans le Lower Mainland.

Une file de personnes attendant d’avoir l’occasion de voir de près la Coupe et le joueur a rempli le parking du centre communautaire d’Aldergrove Credit Union, où Théodore a posé pour des photos sur la patinoire avec de jeunes joueurs avant l’ouverture des portes. aux autres fans.

Une estimation non officielle estime ce nombre à plus de 2 000.

Près du devant de la file se trouvait Colton Perchie d’Aldergrove, qui portait un maillot des Golden Knights de Las Vegas avec le nom et le numéro de Theodore.

Perchie a mentionné qu’il avait joué au hockey avec Théodore lorsqu’il était en 8e année, mais qu’il ne voulait pas trop en parler.

« Il ne s’agit pas de moi », a déclaré Perchie.

« C’est le jour de Shea. »

Il était cependant plus que disposé à parler de Théodore, le qualifiant de « héros de notre ville natale ».

« C’est assez impressionnant et inspirant de voir quelqu’un qui a réalisé le rêve de tout joueur de hockey », a commenté Perchie.

« Et qu’il vienne dans la communauté et fasse en sorte que cette journée se réalise, c’est encore mieux. »

À l’intérieur, Théodore corrigeait gentiment un journaliste qui suggérait que la patinoire du centre communautaire était un territoire familier pour l’ancien joueur de la Ligue de hockey mineur d’Aldergrove.

« Pas cette patinoire, je dirais, parce qu’ils ont démoli l’ancien aréna, mais c’est quand même bon d’être de retour et de retrouver la communauté ici », a déclaré Theodore.

Theodore a fait ses débuts en jouant pour l’Association de hockey mineur d’Aldergrove (AMHA), refusant qu’un officier se joigne à une plus grande organisation afin de pouvoir continuer à jouer avec ses amis dans l’ancien aréna, à seulement deux minutes de chez lui.

Lorsqu’on lui a demandé ce que cela faisait de revenir avec une Coupe Stanley, il a qualifié cela de « génial ».

« C’est un de mes rêves », a déclaré Theodore au Langley Advance Times, et il espère que le fait que cela se soit réalisé encouragera de nombreux jeunes joueurs qui faisaient la queue pour se faire prendre en photo avec lui et le trophée.

« J’ai l’impression que c’est le rêve de beaucoup de ces enfants ici. »

Une photo prise avec Théodore et la Coupe était un portrait de famille – avec sa femme, Mariana, ses parents, son père Cam et sa maman Corinne, sa sœur Alyssa et son beau-frère Nolan.

« Je suis tout simplement excité d’être ici, de voir les sourires et les visages de tout le monde et de passer du temps dans la communauté », a commenté Theodore.

Et les frères Keaton, 10 ans, et Colby, sept ans, d’Aldergrove, souriaient tous les deux en sortant du centre avec l’autographe de Theodore.

Keaton, a déclaré qu’attendre patiemment dans la file d’attente était un défi.

«J’ai utilisé plus d’énergie que dans une journée entière [to be calm] », a estimé Keaton.

Chaque joueur d’une équipe gagnante de la Coupe Stanley a le droit de passer une journée personnelle avec la coupe à l’endroit de son choix, généralement sa ville natale ou l’endroit où il a grandi.

