Vidéo: Une montée soudaine du niveau de l’eau balaie les voitures dans le site touristique de l’Himachal

Cinq personnes ont été tuées alors que de fortes pluies ont frappé l’Himachal Pradesh dimanche, provoquant des glissements de terrain et des crues soudaines, endommageant des maisons et paralysant la vie normale, les autorités ordonnant la fermeture d’écoles et de collèges pendant deux jours.

Toutes les principales rivières sont en crue, ont déclaré des responsables, ajoutant que le bureau météorologique local avait émis une nouvelle alerte rouge de pluies extrêmement fortes (plus de 204 mm) dans dix des 12 districts, à l’exception des districts tribaux de Kinnaur et Lahaul et Spiti, le 9 juillet. .

Quatorze glissements de terrain majeurs et 13 crues soudaines ont été signalés au cours des 36 dernières heures, tandis que plus de 700 routes ont été fermées, selon le centre des opérations d’urgence de l’État.

Des rapports faisant état de magasins emportés à Manali, de véhicules emportés par des crues soudaines à Nullah à Kullu, Kinnaur et Chamba et de pertes de terres agricoles ont également afflué. Plusieurs routes ont également été fermées dans les districts de Shimla.

Trois membres d’une famille ont été tués dans l’effondrement d’une maison à la suite d’un glissement de terrain dû aux pluies dans la région de Kotgarh du district de Shimla. Les morts ont été identifiés comme étant Anil, sa femme Kiran et son fils Swapnil, ont indiqué des responsables.

Un glissement de terrain a également endommagé une maison de fortune près de la ville de Kullu, tuant une femme. Dans un autre incident, une personne a été enterrée vivante à la suite d’un glissement de terrain dans le tehsil Katiyan de Chamba samedi soir.

Le ministre en chef Sukhvinder Singh Sukhu a exprimé ses condoléances et a déclaré que l’administration du district avait été chargée de fournir une aide immédiate aux familles touchées.

Pas moins de 200 personnes ont été bloquées à Chandratal à Lahaul et Spiti. Le commissaire de police Mayank Chaudhary, qui est sur place, a déclaré que toutes les personnes sont en sécurité et que la nourriture et les médicaments essentiels ont été organisés.

Ils seraient secourus dans 1 à 2 jours lorsque la route sera restaurée, a-t-il déclaré.

Le gouvernement de l’Himachal Pradesh a fermé toutes les écoles et collèges publics et privés affiliés à l’État pendant deux jours (10 et 11 juillet).

Dans un ordre du bureau émis ici, le directeur du département de l’enseignement supérieur Amarjeet Sharma a déclaré que les écoles affiliées à l’ICSE, au CBSE et à d’autres conseils peuvent prendre des décisions concernant la fermeture d’écoles à leur propre niveau.

Pas moins de 736 routes ont été fermées à la circulation tandis que 1 743 transformateurs et 138 systèmes d’approvisionnement en eau ont été touchés dimanche matin.

Les autoroutes nationales bloquées comprenaient la NH-21 Mandi à Kullu, la NH-505 Gramphu à Locar, la NH-03 Kullu à Manali, la NH-305 Aut à Jalori et la NH-707 Rohru à Poanta Sahib près de Shillai dans le district de Sirmaur.

La route nationale 21 est bloquée à 6 Mile (nom du lieu). C’est le même endroit où les navetteurs ont été frappés pendant près de 24 heures le 27 juin dernier en raison d’un glissement de terrain. La route Mandi-Kullu via Kamand a également été bloquée près de la ferme de Ghoda. Le Manali-Chandigarh s’est également effondré près de Manali.

Tous les grands fleuves, y compris Ravi, Beas, Satluj, Swan et Chenab, sont en crue et les touristes et les navetteurs ont été priés d’éviter de voyager pendant les fortes pluies et de ne pas s’aventurer près des cours d’eau.

Le sous-commissaire de Kullu Ashutosh Garg a déclaré que la route Kullu-Manali est bloquée à plusieurs endroits en raison de glissements de terrain. La rivière Beas est en crue près de Ramshela et la circulation a été interrompue de Kullu à Manali et de Manali au tunnel Atal.

Il a ajouté que des glissements de terrain se sont également produits sur la route Mandi-Kullu et que seuls les véhicules d’urgence sont autorisés sur ce tronçon. L’administration a demandé aux touristes et aux résidents d’éviter de s’aventurer sous de fortes pluies.

Tous les trains entre Shimla, patrimoine de l’UNESCO, et la voie de Kalka ont été annulés car des glissements de terrain et des arbres tombés ont bloqué la voie ferrée à de nombreux endroits.

Quatre touristes se sont échappés de justesse samedi soir lorsqu’un rocher est tombé sur leur véhicule près de Chadol sur l’autoroute Chandigarh-Manali. Les touristes étaient en route pour Manali lorsque l’incident s’est produit et ont été secourus par les habitants.

Trente étudiants bloqués entre Gramphu et Chota Dharra sur Sundo-kaza-Gramphu (autoroute nationale 505) à la suite d’un barrage routier en raison d’un glissement de terrain et d’inondations soudaines à plusieurs endroits ont été secourus par les autorités de Lahaul et Spiti samedi soir.

Des pluies fortes à extrêmement fortes ont frappé plusieurs parties de l’État au cours des dernières 24 heures.

Le barrage de Nangal à Bilaspur a reçu 282,5 mm de pluie suivi de Dehra Gopipur 175,4 mm, Una 166,2 mm, Chamba 146,5 mm, Dalhousie 143 mm, Nahan et Manali 131,2 mm, Bilaspur 130 mm, Dharamsala 126,4 mm, Gondla 112 mm, Kangra 108 mm, Solan 107 mm, Jubbarhatti 103 mm, Bhuntar 101 mm, Palampur 94 mm, Narkanda 88 mm, Sundernagar 83 mm, Mandi 80 mm, Shimla 79,4 mm et Mashobra 70 mm.

Le bureau météorologique local a mis en garde contre un risque élevé d’inondation soudaine sur quelques bassins versants dans les districts de Chamba, Kangra, Kullu, Shimla, Sirmaur et Mandi.

