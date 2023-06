Vidéo : Une machette à la main, un homme poursuit et attaque une femme à Pune

Armé d’une machette ou d’un koyta, un homme a pourchassé une femme dans une rue de Pune, a montré une vidéo, avant d’être maîtrisé par les habitants et remis aux flics. L’incident vient de la région de Sadashiv Peth.

L’homme a été identifié comme étant Shantanu Laxman Jadhav. La victime est Priti Ramchandra, 20 ans.

Le scooter de la femme a d’abord été arrêté par l’homme, a montré la vidéo, qui a ensuite sorti la machette avec désinvolture et a commencé à l’attaquer.

À ce stade, la femme, vêtue d’un salwar et d’un costume avec un sac sur le dos, a traversé la rue avec l’homme, en chemise et pantalon et portant des pantoufles, l’a pourchassée, selon les images de surveillance. Il la frappe dans le dos, elle tombe la tête la première, se relève mais l’homme continue de l’attaquer, a montré la vidéo.

Les habitants ont commencé à lancer des objets sur l’agresseur pour le repousser et ont finalement réussi à le retenir et à le remettre aux flics.

Le sous-commissaire de police de Pune, Sandeep Singh Gill, a déclaré que l’agresseur avait été arrêté et inculpé pour tentative de meurtre (article 307 du Code pénal indien).

L’agresseur harcelait la femme, selon la mère de la victime.

« Nous nous étions également plaints au père de l’homme, malgré cela, il a essayé de tuer notre fille aujourd’hui », a ajouté la mère.