[VIDEO] Une foule pro-palestinienne harcèle et crache sur des dîners en plein air à New York – The Right Scoop

Une autre vidéo de New York où une foule pro-palestinienne harcèle et crache sur des dîners en plein air à New York:

Des «manifestants» pro-palestiniens à New York ont ​​jeté une bouteille d'eau dans un restaurant et sa femme (j'ai juste manqué de l'avoir en vidéo). L'homme a jeté la bouteille en arrière et les «manifestants» lui ont craché dessus et ont tenté de l'attaquer.

Je suis content que le personnel du restaurant soit venu et ait rapidement repris le contrôle, mais sérieusement, certaines parties de New York sont hors de contrôle. Le maire De Blasio a clairement fait un travail formidable.