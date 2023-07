VIDÉO : Une fille de Vernon impressionne son « pote » country Bamford avec la perfection du chœur

Comme vous vous en doutez, il pourrait y avoir des problèmes de communication entre un homme de 47 ans et une fille de sept ans.

Lorsque Hannah Bird de Vernon, sept ans, a demandé à la superstar canadienne de la musique country Gord Bamford, 47 ans, si elle pouvait chanter la chanson de Bamford Drinking Buddy avec lui, Bird voulait dire ici et maintenant à la rencontre des fans avant le concert de Bamford à la communauté de Kelowna Théâtre jeudi 13 juillet.

Bamford, cependant, pensait différemment.

« Êtes-vous timide pour être sur scène ? Bamford a demandé à Bird, assistant au concert avec une autre grande fan de Bamford, Ella, sa sœur de cinq ans, sa mère Allana Bird et sa grand-mère Kristine Lidstone, toutes de Vernon. Les sœurs étaient parées de T-shirts roses sur lesquels on pouvait lire « Drinking Buddy ».

« Non », répondit Bird.

Lorsque Bamford a fait irruption dans la chanson – qui est sortie en 2007, une décennie avant la naissance des sœurs Bird – lors de son concert, il a attiré l’attention de Bird et lui a fait signe de le rejoindre sur scène.

« Elle avait dansé au milieu de l’allée et il lui fait un doigt d’honneur pour monter sur scène », a déclaré maman Allana. « Elle a été soulevée sur scène et elle a continué à danser. En ce qui concerne le refrain, Bamford a placé le microphone devant elle et elle a entonné le refrain mot pour mot.

« C’était hilarant et mignon. »

Bamford a crié à Hannah sur scène et a demandé à son équipe d’éclairage de la mettre en lumière. Bird a reçu plusieurs vidéos du fantastique moment fan-chanteur.

« Elle se promène avec un stylo maintenant au cas où on lui demanderait son autographe », a ri Allana.

C’était le premier concert des sœurs Bird, qui sont toutes deux de grandes fans de Bamford, née en Australie et élevée au Canada. Lorsque leurs parents les ont surprises avec les billets de concert de Kelowna, les filles ont fondu en larmes.

Après les 30 secondes littérales d’Hannah sous les projecteurs, les sœurs sont encore plus fans de la star country primée à plusieurs reprises.

« Ils ont acheté des photos de Gord avant le concert, ils n’ont pas enlevé leurs t-shirts de concert de Gord Bamford et toutes ses chansons sont répétées », a déclaré Allana.

