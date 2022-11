VIDÉO: Une femme termine une randonnée de cinq ans sur le sentier transcanadien à Victoria

Melanie Vogel est la première femme à effectuer une randonnée d’un océan à l’autre sur le Sentier transcanadien.

L’aventurier solitaire a marqué la fin d’une randonnée de cinq ans entre Cape Spear, Terre-Neuve et Point Zero à Victoria, samedi 12 novembre.

Sa randonnée, qui l’a menée dans les océans Atlantique, Arctique et Pacifique, a commencé le 2 juin 2017. Depuis, elle a parcouru près de 20 000 kilomètres, ne s’arrêtant que brièvement en raison des restrictions liées à la pandémie.

La randonneuse d’origine allemande est arrivée à Point Zero vers 12 h 30, avec son acolyte Malo, le mélange labo-husky qu’elle a adopté lors de ses voyages à travers le Manitoba il y a trois ans et demi.

Versant des larmes, elle a été accueillie par une foule en liesse remplie de gens de partout au Canada.

Alors que son voyage était en solo, Vogel affirme qu’elle n’a jamais été seule, ressentant les encouragements qu’elle a reçus sur les réseaux sociaux et le soutien des communautés qu’elle a traversées.

«Les gens m’invitaient constamment. Je n’étais pas étranger pour eux, semblait-il. Alors j’ai commencé à en parler et puis les gens me revenaient et me disaient ‘tu sais quoi, tu as en quelque sorte rétabli ma foi en l’humanité, parce qu’il y a toutes ces mauvaises nouvelles et voici ton histoire sur la gentillesse des gens à travers le Canada .'”

Vogel a déclaré que la gentillesse ne s’arrêtait pas, ce qui l’a amenée à nommer son trek “une marche alimentée par la gentillesse”. Alors qu’elle traversait de province en province, elle a connu partout des mains et des cœurs ouverts.

Ayant immigré au Canada en 2008, Vogel n’a eu qu’un voyage de 10 jours au camp de base de l’Annapurna au Népal pour se préparer à ce voyage. Quoi qu’il en soit, elle a été propulsée par une profonde appréciation de la nature et un désir de vivre la liberté.

“La vie vous donne la possibilité d’être tout ce que vous voulez être”, a écrit Vogel dans son premier article de blog en mai 2017. “J’ai décidé il y a longtemps que je voulais être libre.”

En partageant ses expériences, Vogel souhaite également révéler un petit secret à d’autres femmes et jeunes filles : le plein air est là pour vous aussi.

“Quand j’ai grandi, j’ai toujours senti qu’il y avait une sorte de barrière pour les femmes qui allaient à l’extérieur et se promenaient à travers le Canada, j’ai aussi vécu qu’il y a beaucoup de femmes ou de jeunes filles qui ne sont pas assez encouragées à faire leur truc dans l’extérieur. Nous pensons toujours que nous devons protéger les femmes plus que les garçons. Je dis toujours que le plein air est pour tout le monde. Il ne s’agit pas de force ou d’avoir des couilles, mais d’apprendre, d’observer et d’utiliser à nouveau pleinement vos sens. Peu importe le sexe que vous êtes.

Son aventure l’a rapprochée de la nature et à chaque pas, elle a promu des choix de vie durables et respectueux de l’environnement.

Dans un article de blog d’avril 2018, Vogel a partagé son choc face aux niveaux de pollution des sources d’eau dans certaines régions, mais a expliqué pourquoi elle n’accepte les bouteilles d’eau en plastique que dans certains cas.

“Ce que j’ai observé jusqu’à présent lorsque j’ai demandé de l’eau dans les communautés et les villes des cinq provinces, c’est que beaucoup de gens me tendaient des bouteilles d’eau en plastique de 500 ml”, a-t-elle écrit. “Cela m’a amené à changer mon approche en demandant spécifiquement de l’eau du robinet et en n’excluant l’eau en bouteille que lorsque les gens expriment de véritables inquiétudes quant à la qualité de leur eau.”

@HLFerguson

hollie.ferguson@vicnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

RandonnéeTransCanada