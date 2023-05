La police de Coquitlam est à la recherche d’une femme qui aurait saisi jusqu’à 400 véhicules chez deux concessionnaires locaux en l’espace de quatre mois.

Les enquêteurs ont déclaré mercredi 17 mai que la femme, prise en vidéosurveillance avec un masque chirurgical et une tuque, avait causé 500 000 $ de dommages au concessionnaire Journey Chrysler Jeep Dodge and Ram et au concessionnaire Journey Approved, tous deux basés à Port Coquitlam.

Plus tôt cette année, la police a reçu trois rapports distincts de saisie massive de voitures chez les deux concessionnaires.

Dans la vidéo, on peut voir une femme passer devant divers véhicules la nuit, clé en main, gratter les capots et les portes latérales de divers camions et voitures.

Le suspect est décrit comme étant âgé de 40 à 50 ans, avec des cheveux blonds mi-longs et une carrure lourde. On pense que la femme pourrait conduire une Ford Escape 2008-2013.

« Il est clair dans les vidéos que le suspect rayait délibérément les véhicules un par un », a déclaré le cap. Alexa Hodgins.

« Nos enquêteurs continuent de suivre toutes les pistes d’enquête, mais demandent l’aide du public pour identifier le suspect. »

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler la GRC de Coquitlam.

