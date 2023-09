Vidéo : Une femme de Noida attrape le collier d’un homme et le gifle à cause d’un chien disparu Poster

Une bagarre a éclaté entre un homme et une femme dans une société de logement de Noida à propos du retrait d’une affiche de chien disparu. Une vidéo de l’incident, devenue virale sur les réseaux sociaux, montre la femme maltraitant l’homme en saisissant le col de son T-shirt et en lui tirant les cheveux. Dans la vidéo, la femme demande à l’homme : « L’Association des propriétaires d’appartements (AOA) a-t-elle plus d’autorité que la Cour suprême ? Malgré les tentatives de l’homme pour la calmer, elle continue de le pousser, de lui tirer les cheveux et finit par le gifler.

Réagissant à la vidéo désormais virale, la police de Noida a déclaré sur X (anciennement Twitter) : « Une affaire a été enregistrée au commissariat de police du secteur 113 de Noida en relation avec l’incident. La bagarre a éclaté entre le président d’Aims Golf Avenue Société et l’un de ses résidents.

L’adresse de l’AIMS GOLF AVENUE est de 75 minutes. व महिला के बीच मिसिंग कुत्ते के पोस्टर को लेकर विवाद हो गया था। थाना सेक्टर-113 नोएडा पर अभियोग पंजीकृत है, निरो धात्मक कार्यवाही की जा चुकी है। – COMMISSARIAT DE POLICE GAUTAM BUDDH NAGAR (@noidapolice) 23 septembre 2023

La vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux, suscitant de vives réactions de la part de plusieurs utilisateurs.

Un utilisateur de X a commenté : « Cette dame devrait être arrêtée avec l’homme impliqué. »

» Un autre utilisateur a déclaré : » Cette femme devrait être arrêtée immédiatement ; elle bat l’homme.