Vidéo : une femme de Los Angeles se souvient d’une chevauchée terrifiante sur le capot d’une voiture après le vol d’un bouledogue

Ali Zacharias se souvient s’être désespérément accroché au capot de la voiture de fuite alors qu’elle traversait le centre-ville de Los Angeles. À l’intérieur du véhicule se trouvait la précieuse cargaison des voleurs : Onyx, son bouledogue français et son « copain ».

Zacharias a déclaré que sa seule pensée était : « Je ne quitte pas cette voiture. … Je me suis accroché aux essuie-glaces, pensant qu’ils ne conduiraient pas si j’étais dans la voiture.»

Ils l’ont fait.

« Avant que je m’en rende compte, nous roulons à environ 40 milles à l’heure », a-t-elle déclaré. Elle est montée sur le capot pendant un court moment avant que la voiture ne fasse un écart et qu’elle parte. Elle a été contusionnée et coupée mais pas gravement blessée, a-t-elle déclaré dimanche dans une interview au Times.

Mais alors que Zacharias regardait la voiture disparaître, elle se sentit démunie. Onyx avait disparu.

Onyx, un bouledogue français avec un œil bleu et un œil vert, a été volé à son propriétaire au centre-ville de Los Angeles le 18 janvier. (Ali Zacharie)

La scène terrifiante a été filmée, qui a ensuite été publiée sur Instagram et est depuis devenue virale.

Depuis l’incident du 18 janvier, Zacharias a été victime une deuxième fois, par un escroc jouant sur son désespoir de retrouver Onyx. L’individu l’a conduite dimanche dans une « chasse à l’oie » pour extraire 50 $ – pour « l’argent du gaz », a affirmé la personne – a-t-elle déclaré au Times.

La police de Los Angeles enquête sur l’incident mais n’a pas pu être contactée dimanche pour commenter.

Les bouledogues français sont l’un des chiens de petite race les plus populaires au monde, selon le Club canin américain, «surtout parmi les citadins». Ils sont connus pour leur tête carrée, leurs oreilles de « chauve-souris » et leur caractère charmant. Chers et très demandés, ces chiens ont été une cible privilégiée des voleurs ces dernières années dans la région de Los Angeles.

Deux des bouledogues français de Lady Gaga ont été volés en février 2021 et son promeneur de chien a été blessé par balle lors du braquage. La femme qui les a récupérés et a ensuite intenté une action en justice – tentant de réclamer la récompense de 500 000 $ – s’est avérée impliquée dans les voleurs de chiens. Plus récemment, des voleurs ont volé 12 bouledogues français de race pure, dont un chien d’exposition de 10 mois nommé Roll X, dans une animalerie Gardena.

Le chagrin de Zacharis a commencé lorsque la femme de West Hollywood, qui dit fabriquer des vêtements, était en pause déjeuner avec Onyx dans un magasin Whole Foods du centre-ville de Los Angeles, sur Grand Avenue, près de la 8e rue. Les spectateurs regardaient la femme de 44 ans interagir avec son chien. Le bouledogue français moucheté de noir et blanc a un peu plus d’un an et a des yeux de couleurs différentes, le bleu de gauche et le vert de droite.

«Ils me regardaient lui donner des boulettes de viande et du poisson blanc. … Je le gâte.

Il se glissa sous la table où elle était assise ; elle l’a laissé partir pendant qu’il explorait. La prochaine chose qu’elle savait, dit-elle, c’est qu’une femme avait ramassé Onyx et s’éloignait avec lui.

Onyx a un peu plus d’un an. (Ali Zacharie)

“Je pensais que c’était un malentendu”, a déclaré Zacharias, alors elle a suivi, appelant la femme qui est montée dans une Kia Forte blanche. Et pourtant, elle « n’a pas insisté sur le fait que mon chien avait été volé. … Je n’étais pas dans ce mode.

Elle a donc tenté de suivre la femme dans la voiture, qui contenait quatre personnes, avant d’en être expulsée. Ils ont verrouillé la porte. Zacharias a déclaré qu’elle avait réalisé qu’ils étaient « sur le point de partir avec mon chien, alors je me suis tenue devant la voiture et je levais les mains en l’air, du genre « Arrêtez, n’y allez pas », et ils m’ont percuté et je suis tombée. sur le capot.

Lorsqu’elle a essayé de décrire à ses proches ce qui s’était passé, ils n’ont pas pu l’apprécier, a-t-elle déclaré – jusqu’à samedi, lorsqu’elle a déclaré avoir pris connaissance d’une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrant ces moments terrifiants sur le capot de la voiture. .

“J’ai eu vent de cette vidéo sur Instagram, et elle a changé tout mon monde”, a-t-elle déclaré, “parce que je me sentais complètement seule.”

La vidéo, prise par le témoin Harrison Pessy, a suscité beaucoup d’intérêt de la part des médias et des réseaux sociaux, et Zacharias a déclaré qu’elle espérait que cela aiderait la police à résoudre l’affaire.

“J’espère que la prochaine histoire à ce sujet sera une histoire de réunification.”