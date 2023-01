Vidéo : Une famille ukrainienne célèbre l’anniversaire d’un enfant avant l’attaque au missile

Vidéo déchirante d’une famille célébrant l’anniversaire d’un jeune enfant, peu avant qu’une frappe de missile russe ne détruise l’appartement de Dnipro, tuant 40 personnes, selon un rapport du New York Post.

Mykhailo Korenovsky, l’entraîneur-chef de l’équipe de boxe de la région de Dnipropetrovsk a été tué lors de l’attaque de samedi, sa femme et ses enfants auraient survécu à l’attaque, a rapporté la BBC. L’attaque a tué trois enfants, et plus de 30 personnes sont toujours portées disparues.

Une vidéo déchirante de Korenovsky célébrant l’anniversaire de son enfant avec sa famille dans la cuisine jaune vif est devenue virale sur Internet. La vidéo non datée a été partagée juxtaposée à une photo de l’appartement ravagé des Korenovsky après l’attaque au missile.

Dans la vidéo, une jeune fille vêtue d’une robe à imprimé léopard reçoit un gâteau d’anniversaire avec des bougies. On peut voir sa famille chanter joyeusement “Joyeux anniversaire”. La fille reçoit des câlins et des bisous des membres de sa famille.

La légende de la vidéo une fois traduite en anglais se lit comme suit : “Aujourd’hui, cette vidéo survolera tout Internet, elle sera diffusée par les personnes les plus célèbres, elle sera regardée par des millions de personnes… Bien sûr, elle ne le sera pas. ramenez-nous Misha, ça ne fera pas plaisir à leur famille…”

Regardez la vidéo ici :

Un missile russe a percuté une tour dans la ville de Dnipro lors d’une vague massive de frappes provoquant des pannes de courant et des pannes d’électricité dans tout le pays déchiré par la guerre, a rapporté l’AFP.

“Les opérations de sauvetage se poursuivent. Le sort de plus de 40 personnes reste inconnu”, a déclaré dimanche le gouverneur régional Valentyn Reznichenko.

Les sauveteurs se sont battus toute la nuit pour tenter de libérer une femme coincée sous les décombres après avoir entendu sa voix, a indiqué le service d’urgence de l’État.

La grève a détruit des dizaines d’appartements dans l’immeuble de Dnipro, laissant des centaines de personnes sans abri, a déclaré Kyrylo Timochenko, un haut responsable de la présidence.

L’armée ukrainienne a déclaré que le bloc avait été touché par un missile russe X-22 qu’il n’avait pas la capacité d’abattre.