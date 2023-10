Vidéo : Une énorme boule de feu et de fumée alors qu’Israël frappe une cible du Hamas à Gaza

Israël a frappé 500 cibles du Hamas du jour au lendemain alors que le nombre de morts dans la guerre entre le pays et Gaza s’élevait à plus de 1 100.

Plus de 700 Israéliens ont été tués depuis que le Hamas a lancé une attaque surprise samedi.

En représailles, les frappes aériennes israéliennes ont frappé la bande de Gaza, appauvrie et sous blocus, une enclave de 2,3 millions d’habitants, les autorités faisant état d’au moins 413 morts palestiniens.

« De nuit, des avions de combat, des hélicoptères, des avions et de l’artillerie de Tsahal ont frappé plus de 500 cibles terroristes du Hamas et du Jihad islamique dans la bande de Gaza », a indiqué l’armée dans un communiqué.

Une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, capture le moment où la frappe aérienne a visé un dépôt d’armes à Gaza, provoquant une importante explosion. Les visuels montrent une énorme boule de feu et de fumée s’envolant dans le ciel.

Des frappes aériennes israéliennes viennent de frapper près de la côte dans le centre de Gaza, provoquant une grande explosion avec plusieurs secondaires, suggérant qu’un dépôt d’armes a été touché. pic.twitter.com/W5EZXQDESa -OSINTdefender (@sentdefender) 9 octobre 2023

Les combattants du Hamas ont tiré des milliers de roquettes et franchi la barrière de sécurité de Gaza, attaquant les villes israéliennes et les postes militaires voisins. Ils ont également ouvert le feu sur des habitants et des passants. Le groupe a qualifié son attaque d’« Opération Al-Aqsa Flood » et a appelé les « combattants de la résistance en Cisjordanie » ainsi que dans les « nations arabes et islamiques » à se joindre à la bataille.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis de transformer les cachettes du Hamas « en décombres » et a exhorté les Palestiniens à fuir.

Plus de 20 000 personnes à Gaza ont été déplacées en raison des combats, a déclaré l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).

Les alliés d’Israël ont répondu en promettant un nouveau soutien pour faire face à ce que le président américain Jo Biden a qualifié d’« assaut terroriste sans précédent » du Hamas.