VIDÉO : Une caravane surprise en train de dévier sur Coquihalla avant de sortir de la route

Un conducteur présumé aux facultés affaiblies a été filmé en train de faire une embardée sur le Coquihalla.

La vidéo a été publiée sur Facebook et partagée dans le groupe Coquihalla Road Reports.

Un langage grossier est utilisé dans la vidéo. Discrétion des téléspectateurs recommandé.

La caravane de voyage peut être vue frapper plusieurs pylônes dans une zone de construction avant plusieurs rencontres rapprochées avec d’autres véhicules. Le conducteur quitte ensuite l’autoroute avant que la remorque ne prenne feu.

La personne qui a posté la vidéo originale dit que personne n’a été blessé.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Coquihalla Highwayconducteur ivreconduite avec facultés affaiblies