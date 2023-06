Vidéo: Un responsable municipal de Mumbai giflé par des membres rivaux du Shiv Sena

Un responsable de l’organisme civique de Mumbai a été introduit dans une salle remplie de personnes, de policiers et de journalistes et a été giflé avant qu’un flic ne le serre dans ses bras et ne l’éloigne.

Le Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) a protesté aujourd’hui contre le gouvernement de l’État et devant un bureau de la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) contre le problème d’eau en cours dans certains bidonvilles de Santacruz, une banlieue de la ville.

Ils ont atteint la cabine de l’officier de salle pour discuter de la question. Devant l’officier de service, un autre officier a été appelé, après quoi Shiv Sainiks l’a giflé. Immédiatement, il a été emmené par un flic qui se tenait à proximité.

Des sources ont indiqué que cet officier déposerait une plainte à la police contre Shiv Sainiks (UBT).

Selon les informations, les Shiv Sainiks de la faction UBT ont également été contrariés par le fait qu’un Shiv Sena shakha appartenant à leur faction a été rasé au bulldozer il y a quelques jours. Ils disent que le shakha contenait la photo de Balasaheb Thackeray.