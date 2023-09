Vidéo : Un propriétaire de chien se bat avec un résident pour l’utilisation de l’ascenseur dans le Grand Noida

Une vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux montrant un propriétaire de chien et un résident d’une société de logement du Grand Noida se lançant dans une vive dispute sur l’utilisation de l’ascenseur. Dans la vidéo, le gardien de la société a demandé au propriétaire d’un chien de berger allemand de sortir de l’ascenseur, car un enfant qui se trouvait à l’intérieur de l’ascenseur aurait eu peur de monter avec le chien. En réponse, l’homme a exigé que le jeune garçon quitte l’ascenseur s’il n’était pas à l’aise de partager l’espace avec son chien.

«Woh darr raha hai toh bahar aajaye, principalattendezKaru Uske Liye(S’il a peur, il devrait sortir de l’ascenseur, pourquoi devrais-je l’attendre ?) », a demandé l’homme.

Peu de temps après, une femme de la même société est venue soutenir le garçon et a demandé au propriétaire du chien de reculer et de prendre un autre ascenseur, car l’enfant utilisait déjà l’ascenseur. Cependant, le propriétaire du chien a été catégorique et a insisté sur le fait qu’il respectait toutes les règles et que son chien était muselé. « Le visage de mon chien est muselé. Pourquoi l’enfant a-t-il peur ? S’il a peur, demandez-lui de descendre et de faire le prochain voyage », a-t-il déclaré.

L’incident aurait eu lieu dans l’un des bâtiments de la société Gaur City Seventh Avenue, dans le secteur du Grand Noida Ouest.

Regardez la vidéo ici :

7ème jour: एक बेचारा बच्चा लिफ्ट में प हले से था और कुत्ते के डर से रो रहा था पर इन कुत्त े वाले भाई साब की जिद्द थी की वो उसी लिफ्ट से जाए ंगे क्यूंकि इनके कुत्ते ने museau पहन रखा था। pic.twitter.com/pW9HrYHxrL – Grand Noida Ouest (@GreaterNoidaW) 25 septembre 2023

La femme a en outre menacé le propriétaire du chien en enregistrant l’intégralité de la conversation et lui a demandé à plusieurs reprises : « Quel est votre numéro d’appartement ? » La vidéo se termine ensuite avec l’homme qui part finalement avec son chien et utilise un autre ascenseur.

La vidéo a suscité des réactions mitigées sur X, certains utilisateurs affirmant que le comportement de l’homme était arrogant, tandis que d’autres affirmaient qu’il n’avait rien fait de mal.

Un utilisateur a déclaré : « Quand le chien porte une muselière et est sous contrôle avec son propriétaire, alors pourquoi cette femme crée-t-elle avec force un chahut ? » Un autre a commenté : « Je ne sais pas pourquoi mais je suis désolé pour le chien pour avoir porté le propriétaire toute sa vie. Le chien mérite un propriétaire plus empathique.

Un troisième a déclaré : « Il s’agit d’un comportement cruel de la part du propriétaire du chien. L’inquiétude d’un enfant est plus importante que la fierté du propriétaire du chien.