VIDÉO : Un mémorial d’anniversaire pour Carson Crimeni

À l’occasion de ce qui aurait été le 18e anniversaire de Carson Crimeni, le 2 juillet, son père Aaron (au centre) et son grand-père Darren (à droite) se sont rendus au parc de planche à roulettes de Walnut Grove et ont installé une pancarte. (Dan Ferguson/Langley Advance Times) Carson Crimeni. (fichier Langley Advance Times) Darren (à gauche) et Aron Crimeni se sont rendus au skate park de Walnut Grove pour marquer ce qui aurait été le 18e anniversaire du petit-fils et fils Carson, dont le meurtrier sera condamné en septembre. (Dan Ferguson/Langley Advance Times)

Carson Crimeni aurait eu 18 ans dimanche.

Son père, Aron, et son grand-père Darren, ont marqué la date du 2 juillet en installant une pancarte au parc de planche à roulettes Walnut Grove où le jeune Langley aimait traîner.

Il y avait une photo de Carson avec son année de naissance et son année de décès, et un message : « Ne sois pas un spectateur. Dire quelque chose. »

Il y avait aussi des ballons noirs et des ballons roses anti-intimidation qui disaient « Justice pour Carson Crimeni ».

« Je veux dire, il aurait obtenu son diplôme cette année », a fait remarquer Aron. « C’est très triste d’y penser. »

La douleur de sa perte n’a certainement pas disparu, a ajouté le père en deuil.

« Chaque jour est difficile », a commenté Aron. « C’est définitivement quelque chose qu’aucun parent ou grand-parent ne devrait avoir à vivre. »

Darren a déclaré que le signe faisait partie des efforts continus de la famille pour sensibiliser au type d’intimidation qui, selon eux, a causé la mort de Carson.

« Ce que nous faisons aujourd’hui, et nous l’avons fait dans le passé, c’est juste, vous savez, [to create] plus de sensibilisation », a déclaré Darren au Langley Advance Times.

Pendant que les deux hommes parlaient, les voitures qui passaient klaxonnaient en signe de soutien.

Le 7 août 2019, Carson a été retrouvé en détresse médicale grave dans un parc près de Walnut Grove Secondary et du Walnut Grove Recreation Centre.

Malgré les tentatives de la police, des pompiers et des ambulanciers paramédicaux pour le réanimer, Carson est décédé plus tard dans la nuit à l’hôpital d’une apparente surdose de drogue.

Des clips vidéo publiés sur les réseaux sociaux ont montré que l’adolescent de Langley était à peine capable de se tenir debout ou de parler plus tôt dans la journée, tandis que les gens pouvaient être entendus rire.

« Quelque chose doit être fait contre l’intimidation qui se passe dans les écoles et la façon dont ces enfants se traitent les uns les autres », a déclaré Aaron.

Après une enquête de la GRC de Langley qui a interrogé plus de 100 témoins et donné suite à plus de 100 informations fournies par le public, un homme a plaidé coupable d’homicide involontaire.

Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, le tueur, qui ne peut être nommé car il avait moins de 18 ans à l’époque, sera condamné en tant que jeune, ce qui signifie qu’il ne purgera pas plus de trois ans.

Une audience de détermination de la peine de deux jours est prévue les 14 et 15 septembre, lorsque la famille devrait faire des déclarations sur les répercussions de la victime.

