VIDÉO : Un manifestant interrompt la cérémonie du jour du Souvenir à Victoria

Alors que des centaines de personnes se rassemblaient pour ce qui semblait être la plus grande cérémonie du jour du Souvenir à l’extérieur de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique depuis avant la pandémie, la police a dû réagir rapidement alors qu’un manifestant bruyant tentait d’interrompre l’événement sombre vendredi 11 novembre.

L’homme, vêtu de coureurs, de pantalons de survêtement et portant une casquette de baseball noire – et ne portant visiblement pas de coquelicot épinglé à sa veste – a réussi à se rendre dans la zone du cénotaphe quelques minutes avant 11 h 11 – l’heure où des centaines des milliers de personnes s’arrêtent chaque année pour honorer ceux qui ont servi dans les guerres passées.

Le manifestant a crié à la foule appelant les personnes rassemblées à «fermer leur gouvernement» et à demander au Canada de se retirer de l’OTAN.

Il a ensuite critiqué la façon dont le gouvernement et l’armée canadiens ont réagi à divers conflits mondiaux, notamment la guerre en Ukraine, entre la Palestine et Israël et en Afrique.

Deux policiers ont pu attraper l’homme et l’escorter hors de la zone.

La mairesse Marianne Alto a déclaré que tout le monde a le droit de manifester : “Je pense qu’il y a des endroits où cette manifestation est peut-être plus appropriée.”

“Je ne pense pas qu’aujourd’hui était ce jour-là”, a-t-elle poursuivi.

Victoria News a contacté la police pour plus de détails.

Assemblée législative de la Colombie-BritanniqueJour du Souvenir