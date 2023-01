Vidéo : un journaliste s’effondre presque pendant la diffusion en direct

Jessica Robb, journaliste pour la chaîne d’information canadienne CTV Edmonton, a subi une urgence médicale alors qu’elle était en direct dans la nuit du 8 janvier, comme l’a rapporté Canada Today. Elle parlait avec l’hôte Nahreman Issa lors d’un reportage sur le terrain lorsqu’elle a commencé à marmonner et à se répéter. On peut la voir en train de dire : “Désolé Nahreman. Je, je, je ne me sens pas très bien en ce moment, et je suis sur le point de…”

Dans la vidéo qui est rapidement devenue virale en ligne, on peut voir Jessica Robb avoir du mal à parler et à manquer de mots. À un moment donné, elle a l’air perplexe et semble perdre l’équilibre. Le jeune journaliste a été presque vu s’effondrer avant que le flux en direct ne passe de Mme Robb à Mme Issa dans le studio d’information, a précisé le média. Remarquant cela, Mme Issa interrompt et dit: “D’accord, nous reviendrons vers vous et nous nous assurerons que Jessica, vous allez bien.”

Regardez la vidéo ici :

C’est donc arrivé il y a quelques minutes. @ctvedmonton journaliste, Jessica Robb. pic.twitter.com/6DllOC4fOF — Guerrier Wabbit Blanc 🐇⚔️ (@wabbitwarrior) 9 janvier 2023

De nombreux utilisateurs de Twitter étaient préoccupés par la santé du journaliste. L’un d’eux a écrit : “Ça pourrait être une hypoglycémie. Attendons tous de savoir ce qui s’est réellement passé. Je lui souhaite bonne chance et j’espère qu’elle va bien.”

“J’espère que Jessica va bien”, a déclaré une autre personne.

“Vous pouvez voir où elle commence à travailler et continue d’essayer de s’en sortir. C’est trop triste”, a ajouté une autre personne.

CTV Edmonton a partagé sa mise à jour sur la santé et a tweeté : “Merci à tous ceux qui ont posé des questions sur notre journaliste qui est tombé malade pendant les nouvelles de 18 h. Jessica Robb se sent mieux et se repose maintenant.”

NOTE DE PROGRAMMATION : Merci à tous ceux qui se sont renseignés au sujet de notre journaliste qui est tombé malade pendant le journal de 18 h 00. Jessica Robb se sent mieux et se repose maintenant. – CTV Edmonton (@ctvedmonton) 9 janvier 2023

Bien que le compte Twitter de Mme Robb soit privé, un utilisateur a publié une capture d’écran de son tweet. Il se lit comme suit : “Je n’enterrerai pas le lede : je vais bien. Merci à tous ceux qui m’ont contacté, mon caméraman @Stmcclune d’être là pour moi, et @NahremanlssaCTV d’être un pro absolu (comme d’habitude).”