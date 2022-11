VIDÉO : Un incident sur la route 1 entre Golden et Revelstoke réduit la circulation à une voie

Un incident impliquant un véhicule sur la route 1 près du col Rogers, entre Revelstoke et Golden, a réduit la circulation à une voie, forçant la circulation en alternance.

⚠️#BCHwy1 Un incident impliquant un véhicule à l’est de #Revelstoke à la limite ouest de #GlacierNP a réduit l’autoroute à une seule voie de circulation en alternance. Equipes sur scène. Veuillez passer avec prudence. Attendez-vous à des retards. ℹ️Pour plus d’informations : https://t.co/pysWTJLABQ pic.twitter.com/PAT5IZY5NU – DriveBC (@DriveBC) 26 novembre 2022

L’incident s’est produit peu avant 16 heures à environ 50 kilomètres à l’est de Revelstoke, à l’ouest du parc national des Glaciers. L’incident peut entraîner des retards car la circulation est réduite à une voie et DriveBC conseille aux conducteurs d’être attentifs au contrôle de la circulation.

Environnement Canada indique que de la neige abondante provenant d’un système frontal du Pacifique se déplace à travers le col Eagle vers le col Rogers. La neige devrait diminuer en quelques averses de neige tôt dans la soirée alors que le front s’éloigne de la région vers le sud.

Des avertissements de neige ont été émis pour certaines parties des régions de Boundary, East Columbia, Kootenay Lake, Shuswap, West Columbia et West Kootenay.

DriveBC est sur les lieux pour travailler sur l’incident, et les conducteurs sont invités à conduire avec prudence.

Une mise à jour est attendue plus tard dans la soirée. L’examen de Revelstoke continuera de surveiller l’incident et fournira des mises à jour au fur et à mesure.