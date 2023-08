Vidéo : Un homme propose sa petite amie dans un centre commercial, Internet réagit

Une demande en mariage est souvent l’un des événements les plus mémorables pour un individu. Même pour les spectateurs, de tels gestes romantiques peuvent provoquer la chair de poule. Lors d’un de ces incidents, une vidéo d’un homme proposant à sa petite amie dans un centre commercial est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le joli clip a suscité plusieurs réactions en ligne, beaucoup le qualifiant de « mignon » et de « rêveur ».

Le clip a été partagé par un utilisateur Priyanshi sur Instagram. Dans la vidéo, on voit un homme se diriger vers une femme qui se trouve avec quelques amis. En regardant derrière eux, ils remarquent l’homme à genoux avec une bague à la main. La femme est émerveillée et sourit en regardant l’homme. Elle se dirige vers lui et il lui donne la bague. Dans un moment doux, ils partagent tous deux un câlin tandis que les spectateurs sourient au couple.

Depuis son partage, la vidéo désormais virale a recueilli 9,4 millions de vues et plus de sept millions de likes.

« La façon dont elle a retiré sa bague pour obtenir la bague d’amour de son amour », a expliqué un internaute.

« Réaction naturelle honnête, sans excès », a commenté une autre personne.

Un troisième utilisateur a ajouté : « Ses amis semblent être plus choqués qu’elle. »

« Ce gars au hasard à l’arrière est le genre de personne que nous devrions être comme voir les autres faire la fête et être heureux », a commenté un utilisateur.

« Chaque fille mérite un gars comme celui qui est sorti du magasin et a commencé à enregistrer », a déclaré un autre utilisateur.

« Mon rêve », a ajouté une personne.

Un autre utilisateur a déclaré : « Je l’ai regardé dix fois, et ils sont si mignons, et ça aussi en Inde… les attentes sont élevées pour les filles maintenant. »