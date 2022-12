VIDÉO : Un homme légalement aveugle de la Colombie-Britannique construit une exposition de Noël qui occupe toute la salle à manger

Terry Campbell tient une loupe devant son œil droit. Une lumière brille alors qu’il lit des informations sur une feuille de papier.

“Cent quatre-vingt-quatre personnes… 73 animaux… il y a 391 arbres… 28 oiseaux… et 76 structures.”

Il compte tous les articles qui composent l’étalage de miniatures de Noël qui occupe toute la salle à manger de sa maison de Chilliwack.

L’attention portée aux détails est incroyablement impressionnante, surtout compte tenu de sa vue.

“Il est légalement aveugle depuis 2018”, a déclaré sa femme Kay.

L’exposition de miniatures de Noël de Terry Campbell occupe toute la salle à manger de sa maison de Chilliwack. Il a commencé l’affichage en 2007, mais cela a été plus difficile pour lui ces derniers temps car il est légalement aveugle depuis 2018. (Jenna Hauck/Chilliwack Progress)

L’exposition de miniatures de Noël a commencé en 2007 lorsque Terry avait encore une bonne vision. Ils étaient en train de faire du shopping pendant la période de Noël et Kay a vu une petite exposition de bâtiments miniatures installés dans un magasin à Maple Ridge.

“Elle a dit ‘J’aime vraiment ceux-là.’ Et j’ai pensé ‘C’est bien parce que tu les auras pour Noël maintenant’ », se souvient-il. “Je n’avais pas encore son cadeau de Noël.”

Il lui a acheté trois bâtiments – une animalerie, une chapelle et une galerie d’art – ainsi que 21 arbres.

Ce petit écran a grandi lentement au cours des 15 années suivantes pour devenir ce qu’il est aujourd’hui : un pays des merveilles hivernal composé de minuscules scènes enneigées dans lesquelles on pourrait presque entrer.

Un téléski déplace des chaises et des gondoles de haut en bas d’une montagne tandis qu’en bas, un défilé défile à travers le village. Le train roule autour du parc d’attractions illuminé du Père Noël, puis dans un tunnel. Partout dans le village, les gens font du patin à glace et jouent au hockey, tandis que d’autres restent au chaud à côté de petits feux de camp. Il y a des rangées et des rangées de maisons et de magasins, ainsi qu’une caserne de pompiers, une scène extérieure, la station de radio “KOLD” et bien plus encore.

Beaucoup de choses s’allument, jouent de la musique ou font des sons.

C’est magique.

Un détail de l’exposition de miniatures de Noël de Terry Campbell. (Jenna Hauck/ Chilliwack Progress)

“J’ai essayé de rester quelque peu réaliste en ce qui concerne l’aménagement d’une ville”, a déclaré Terry.

Toutes les routes et les allées se connectent. Il est construit avec des escaliers et des rampes pour que les figurines, si elles étaient réelles, puissent accéder à toutes les zones du village.

Terry doit être à quelques centimètres de ce sur quoi il travaille pour voir les choses clairement.

Il y a des années, son œil droit était son mauvais œil. En 2018, il a contracté une infection à l’œil gauche et sa rétine a été retirée. Maintenant, il ne peut plus rien voir de son œil gauche.

“L’autre œil était son mauvais œil, maintenant c’est le bon œil”, a déclaré Kay.

Depuis quatre ans, Terry est légalement aveugle.

Les personnes sont considérées comme légalement aveugles si leur meilleur œil a une vision de 20/200 ou moins à l’aide de lunettes ou de lentilles de contact. Quelqu’un avec une vision de 20/200 signifie qu’il ne peut pas être à plus de 20 pieds pour voir ce qu’une personne ayant une vision normale peut voir à 200 pieds.

Terry travaille toujours à temps partiel chez Home Depot sur le terrain extérieur. Il peut voir assez bien des objets plus grands pour les identifier, mais il ne peut pas voir les détails ou décrire ce que les gens portent ou à quoi ils ressemblent.

“Je peux trouver les gens et je peux éviter les voitures, donc c’est vraiment ce que je dois faire là-bas.”

Un détail de l’exposition de miniatures de Noël de Terry Campbell. (Jenna Hauck/ Chilliwack Progress)

Malgré sa mauvaise vue, cela n’empêche pas Terry de continuer à ajouter à l’affichage de Noël chaque année.

“C’est un défi. Chaque fois que j’ai quelque chose qui me défie à cause de ma vue, je décide ‘Eh bien, essayons, voyons à quel point je me trompe.’

Au jour Le progrès de Chilliwack visité les Campbell, il y avait un arbre renversé dans le village, et c’était tout.

“Il fait tout le réglage lui-même et c’est aussi un perfectionniste”, a déclaré Kay.

L’affichage a en fait été en place beaucoup plus longtemps que prévu en raison de quelques problèmes : une montagne de mousse qu’ils ont fabriquée pour la station de ski a pris plus de temps que prévu à construire, il y a eu une inondation dans leur sous-sol où ils stockent toutes les miniatures, et COVID.

“Je n’ai pas eu ma salle à manger depuis, eh bien, ce sera trois ans après Noël cette année”, a déclaré Kay.

Ce ne sont pas seulement les Campbell qui l’ont apprécié au cours des derniers Noëls. Chaque année, ils ouvrent leur porte aux voisins, à la famille, aux amis et parfois aux visiteurs de leur ensemble immobilier pour venir jeter un coup d’œil.

“Je le fais autant pour les personnes âgées que pour les enfants”, a déclaré Terry.

Et il le fait parce qu’il aime tellement ça et que c’est amusant, a-t-il ajouté.

“C’est pourquoi je travaille toujours le bois aussi, et j’ai toujours les 10 doigts.”

L’exposition de miniatures de Noël sera démontée après les vacances cette année et remontera l’année prochaine. Il faut environ deux à trois mois pour le mettre en place.

Kay attend ce jour avec impatience.

« Elle aimerait récupérer sa salle à manger. Elle a été très patiente, je le comprends », a déclaré Terry avec un sourire.

Un détail de l’exposition de miniatures de Noël de Terry Campbell. (Jenna Hauck/ Chilliwack Progress)

