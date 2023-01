VIDÉO : Un homme de Haida Gwaii bat le record du monde du plus vieux mâle à faire le poirier

Bruce Ives, un résident de Daajing Giids, a été confirmé être le détenteur du record en tant qu’homme le plus âgé du monde à faire le poirier après que sa petite-fille ait reçu un e-mail de Guinness World Records le 9 janvier.

À 82 ans et 43 jours, Ives a réalisé son poirier record le 7 août 2022.

Il a appris à garder l’équilibre sur la tête il y a plus de 65 ans auprès d’un professeur d’éducation physique au secondaire à Leamington, en Ontario.

Des décennies plus tard, Ives était dans la soixantaine. Il jouait avec ses petits-enfants quand il a réessayé.

“Nous avons juste décidé d’essayer de le faire et la personne qui pourrait rester debout le plus longtemps a gagné”, a-t-il déclaré.

Depuis, il a pour tradition de faire le poirier chaque année le jour de son anniversaire, le 25 juin.

Sa petite-fille, Isabelle Romas, a eu l’idée de postuler pour le record du monde Guinness lors de son dernier anniversaire lorsqu’un invité à la fête a suggéré qu’il devait déjà détenir le record.

«Nous avons tous pensé, non, probablement pas. Il y a probablement une personne plus âgée qui l’a, qui s’entraîne au yoga depuis des années », a déclaré Romas.

Cependant, lorsqu’ils ont vérifié en ligne, ils ont appris que le détenteur actuel du record était un homme de 75 ans du Québec et Ives avait sept ans son aîné.

Romas a demandé à son grand-père de tenter de battre le record et a commencé à planifier la journée.

L’une des exigences du Guinness World Record est que certaines personnes doivent être témoins et vérifier l’exploit. Trois agents de la GRC ont assisté au poirier record d’Ives, ainsi que le directeur de l’école secondaire, un professionnel de la santé et des membres de la famille, dont l’épouse, la fille et la petite-fille d’Ives.

Pour battre le record, il devait tenir la position pendant au moins 15 secondes. Alors qu’il avait fait le poirier beaucoup plus longtemps auparavant, il a dit qu’il y avait du vent ce jour-là, ce qui rendait les choses plus difficiles.

Malgré la météo, il a réussi le poirier et Romas a envoyé la preuve à confirmer.

“Je suis vraiment chanceux de pouvoir faire ça, je pense”, a déclaré Ives. “De tous mes amis, je pense que je suis le seul à avoir encore cette force dans mon corps.”

Il a dit qu’il est actif quotidiennement et qu’il essaie toujours d’apporter la majeure partie de son propre bois de chauffage pour chauffer sa maison.

Ives pense que le fait d’être petit peut également faciliter le déménagement.

“Mon centre d’équilibre est un peu plus bas que la plupart des gros joueurs, donc je pense que ce sera peut-être un peu plus facile pour moi”, a-t-il déclaré.

Le 9 janvier, lorsque Romas a dit à son grand-père qu’il était officiellement le nouveau détenteur du record, il était très excité.

« Toute notre famille est tellement fière de lui. C’est l’une des choses les plus cool qui nous soient arrivées. Je suis tellement content qu’il ait eu ça », a déclaré Romas.

Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais été capable de faire le poirier elle-même.

Un autre homme de la Colombie-Britannique, Richard de la Mare de Sechelt, a brièvement détenu le record avant Ives. Il avait 77 ans lorsqu’il a fait un poirier le 26 août 2022. Alors que son poirier a été effectué après celui d’Ives, il a été confirmé en premier, ce qui lui a permis de revendiquer le titre pendant une courte période.

Kaitlyn Bailey | Journaliste de l’Initiative locale de journalisme