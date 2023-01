Vidéo : Un homme de Delhi traîné sur un demi-kilomètre sur le capot d’une voiture

Jeudi, sur un demi-kilomètre, un homme a été traîné sur le capot d’une voiture traversant un quartier bondé de l’ouest de Delhi lors d’un incident survenu deux semaines seulement après le meurtre choquant d’une jeune femme dans la capitale.

Selon des témoins, l’incident, qui a eu lieu dans la région de Rajouri Garden, a été déclenché par la rage au volant. Harvinder Kohli, la victime, s’est accroché aux essuie-glaces de la voiture alors qu’il était traîné sur le capot du véhicule de l’accusé.

Selon la police, l’altercation a commencé lorsque l’ami de M. Kohli, Jayaprakash, qui conduisait une voiture, a dépassé la voiture de l’accusé et a klaxonné par derrière. En représailles, les accusés leur ont barré la route et se sont livrés à une dispute qui a vite viré à la violence. M. Kohli, qui a tenté d’intervenir, a également été frappé par l’accusé.

Alors que la bagarre s’apaisait, le père de l’accusé aurait suggéré d’utiliser la voiture pour frapper M. Kohli. L’accusé a ensuite percuté M. Kohli avec sa voiture, qui a réussi à saisir les essuie-glaces, a indiqué la police. La voiture a ensuite parcouru près de 500 mètres avec M. Kohli toujours sur le capot, avant d’être poursuivie et acculé par d’autres véhicules. À ce moment-là, l’accusé a pris la fuite.

M. Kohli a affirmé que lorsqu’il a tenté de déposer une plainte auprès de la police, malgré la présence d’images de vidéosurveillance, il a été envoyé en rond et on lui a demandé de l’écrire quatre fois avant que toute mesure ne soit prise. Il a également accusé la police d’avoir tenté de dissimuler l’incident et de conclure un règlement forcé.

Citant le récent incident de drag-and-drag dans le Kanjhawala de Delhi qui a entraîné la mort sanglante d’Anjali Singh, M. Kohli et Jayaprakash ont déclaré que leur vie avait été mise en danger lors de cet incident et ont critiqué la police pour ne pas avoir pris l’affaire au sérieux.

La police a nié tout manquement et a déclaré qu’une affaire avait été enregistrée et que les accusés étaient actuellement interrogés.