Vidéo: Un homme de Bengaluru jette de l’argent depuis le survol, la foule se précipite pour le récupérer

Un homme a immobilisé des véhicules sur un survol à Bengaluru après avoir jeté de l’argent sur les gens et sur la foule en contrebas dans une zone de marché animée de la ville.

Des vidéos tournées par des automobilistes au téléphone montraient l’homme portant un manteau et un pantalon marchant sur le survol et jetant de grosses sommes d’argent en l’air. Certains des automobilistes courent vers lui et lui demandent de l’argent.

Une grande foule s’est également rassemblée sous le survol du marché KR près de la mairie de la ville pour récupérer l’argent.

Les billets de banque étaient d’une valeur nominale de 10 roupies.

On ne sait pas qui était la personne et pourquoi il a disposé de l’argent.

L’homme aurait fui les lieux au moment où une équipe de police est arrivée sur place.

La police a ouvert une enquête en enregistrant une affaire pour avoir créé un problème d’ordre public.