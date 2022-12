VIDÉO : Un groupe financé par le Canada s’emploie à retirer les mines terrestres laissées en Ukraine

Les petits piquets jaunes au milieu d’un vaste champ à l’extérieur de Kyiv semblent inoffensifs, mais ils ne le sont pas. Trois explosions ont secoué ce terrain, dont une mortelle qui a détruit un véhicule militaire.

Chaque piquet marque un endroit où les équipes de déminage ont trouvé une mine antichar. Les forces russes ont atteint le village de Peremoha, à environ une heure de route à l’est du centre-ville de Kyiv, avant de se retirer le 30 mars, laissant derrière elles des champs de mines antichar et antipersonnel.

Les engins explosifs avaient un but défensif, mais ils empêchaient également l’utilisation et l’occupation des terrains minés. On estime qu’il y a des millions de mines enterrées en Ukraine.

Le HALO Trust, une organisation non gouvernementale qui a reçu un financement de 2 millions de dollars du gouvernement canadien, travaille mètre par mètre pour déminer Peremoha, ainsi qu’à Tchernihiv et dans d’autres régions ravagées par l’invasion russe.

Par une matinée froide et limpide, les surveillants parcourent un itinéraire précis et déminé. Des piquets de différentes couleurs marquent des zones qui longent une tranchée creusée par les Russes en bordure du village, derrière une station-service.

Tout le travail se fait à la main et à pied. Une première vérification est effectuée pour tout signe de petites mines antipersonnel cachées, prêtes à être déclenchées par un fil-piège. Ils sont déminés avant de commencer le travail de « décontamination » pour se débarrasser des mines antichars.

Pour détecter les mines antichars, une équipe utilise un appareil qui ressemble à un grand cadre rectangulaire entouré d’un câble relié à un détecteur de métaux. Il faut deux personnes pour déplacer le cadre sur le sol, couvrant une zone précise. Si l’alarme retentit, le point est examiné avec un autre détecteur plus précis.

“Dans le contexte actuel, (le déminage) est probablement le travail le plus demandé en Ukraine”, a déclaré l’un des chefs d’équipe, Danylo Kudriavtsev, qui travaillait avant la guerre pour une entreprise de fabrication de verre. « Il faut être bien préparé psychologiquement et en forme pour faire ce travail. Il faut être très responsable. »

Si une mine antichar est détectée, il faut la déterrer délicatement. À ce stade, l’armée ou d’autres autorités se chargent de faire exploser ou de désarmer la mine, car ce travail n’est pas laissé à une ONG comme HALO Trust.

Quatre-vingt-dix-huit pour cent du personnel de HALO Trust en Ukraine sont des locaux, fournissant du travail à plus de 600 personnes dans un pays où la guerre a entraîné un taux de chômage élevé.

L’organisation a perfectionné ses méthodes d’identification des champs de mines, en utilisant des informations open source et des témoignages de citoyens. Cependant, le nombre de champs de mines est énorme, en particulier autour de Kharkiv, une grande ville à l’est récemment libérée par les forces ukrainiennes.

Il y a des mines partout où il y a eu des batailles ou où les combats continuent. Les accidents sont fréquents, impliquant parfois des enfants intrigués par les appareils métalliques.

HALO a organisé 630 événements pour sensibiliser le public, mais même cela ne suffit pas.

“Des champs de mines comme celui-ci affectent vraiment la vie des civils qui effectuent des travaux agricoles, qui se rendent simplement dans un autre village, ou qui essaient de chercher de la nourriture, ou qui essaient simplement de se promener avec leurs enfants”, a déclaré La porte-parole de HALO, Olesia Fesenko. “Des menaces comme celle-ci affectent la vie de chaque Ukrainien.”

Si quelqu’un trouve une mine dans sa cour, il peut appeler les services d’urgence ukrainiens, qui interviendront. Mais pour passer au peigne fin de vastes territoires, le HALO Trust prend le relais d’un appareil d’État ukrainien à bout de souffle.

Au rythme de quelques centaines de mètres carrés déminés en une journée, le HALO Trust a du travail pour de nombreuses années à venir.

— Patrice Bergeron est un journaliste québécois de La Presse canadienne. En plus de deux décennies d’expérience dans l’actualité politique et générale, il a été correspondant de guerre du CP en Afghanistan en 2009.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

