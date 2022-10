Vidéo : un garde israélien et un colon unissent leurs forces dans un affrontement en Cisjordanie

La vidéo, fournie par le groupe de défense des droits Yesh Din, a été filmée lors d’une confrontation entre des colons juifs masqués et des Palestiniens dans le nord de la Cisjordanie, une région qui a connu des troubles ces derniers mois suite à des raids militaires israéliens et à des tirs palestiniens.

Les critiques accusent depuis longtemps l’armée israélienne et l’establishment de la défense d’avoir des liens inconfortablement étroits avec les colons. Le ministère de la Défense paie les salaires des gardes des colonies et de nombreux hauts commandants vivent dans les colonies. Les soldats sont souvent vus debout pendant que les colons attaquent les Palestiniens ou leurs biens. Cette semaine, des colons qui se sont déchaînés dans le nord de la Cisjordanie ont aspergé plusieurs soldats en tentant de les disperser.

Dans la vidéo, on voit un colon descendre une colline et remettre ce qui semble être deux grenades assourdissantes au garde de sécurité. Le garde pointe alors dans la direction de ce qui semble être les Palestiniens, qui sont hors écran, et le colon lance la grenade assourdissante dans cette direction. Le garde pointe à nouveau et le colon lance la deuxième grenade assourdissante.