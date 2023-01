Vidéo: Un coureur automobile vétéran meurt dans un accident lors d’un événement à Chennai

Le coureur automobile vétéran de 59 ans, KE Kumar, est décédé dimanche dans un horrible accident lors du championnat national indien de course automobile MRF MMSC FMSCI sur le circuit international de Madras à Irungatukottai, à l’extérieur de Chennai au Tamil Nadu. Des images de la diffusion en direct de l’événement sur YouTube ont montré que la voiture avait quitté la piste et s’était renversée après être entrée en contact avec une autre voiture lors de la course de berlines.

La vidéo de l’événement montrait la voiture de M. Kumar qui roulait à grande vitesse hors de la piste après avoir pris contact avec l’avant d’une autre voiture qui courait de son côté gauche, s’écrasant dans les arbres à la clôture et tournant la tortue. Des pièces de la carrosserie de la voiture ont pu être vues tomber sous l’impact. La course a alors été immédiatement arrêtée.

KE Kumar a été immédiatement extrait de l’épave et emmené dans un hôpital voisin dans une ambulance après un examen initial au centre médical de la piste. Cependant, il n’a pas pu survivre aux blessures.

“C’est un incident des plus malheureux. Kumar était un coureur expérimenté. Je le connais depuis plusieurs décennies en tant qu’ami et concurrent. Le MMSC et toute la fraternité de course pleurent son décès et transmettent leurs plus sincères condoléances à sa famille”, Vicky Chandhok, président de la rencontre, a déclaré.

La police a enregistré un cas de décès causé par négligence et enquête sur l’affaire. La FMSCI, l’instance dirigeante nationale du sport, et les organisateurs MMSC, ont également lancé une enquête.