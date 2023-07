Vidéo : Un chauffeur d’ambulance d’Hyderabad abuse de la sirène pour s’arrêter pour des collations

Un chauffeur d’ambulance d’un hôpital privé ici a abusé de la sirène d’ambulance pour obtenir l’autorisation de circulation pour le véhicule, mais s’est arrêté dans un restaurant en bordure de route pour prendre des collations, a annoncé la police mardi.

Un agent de la circulation qui a autorisé l’ambulance a constaté qu’elle s’était arrêtée près d’un restaurant en bordure de route au lieu de se rendre à l’hôpital. Aucun patient n’a été trouvé à l’intérieur de l’ambulance et lors de l’enquête, il a été constaté que le conducteur avait activé la sirène dans une situation non urgente uniquement pour obtenir l’autorisation de circuler. Il a également tenté de dissimuler l’infraction au code de la route, a indiqué la police.

Il n’y avait pas d’urgence et aucun patient n’était dans l’ambulance. Il y avait deux infirmières, entre autres, dans le véhicule, ont-ils dit.

L’incident s’est produit lundi soir alors que l’ambulance traversait la jonction très fréquentée de Basheerbagh et que son chauffeur a allumé la sirène, après quoi l’agent de la circulation a immédiatement dégagé la route pour que le véhicule puisse continuer, a déclaré un haut responsable de la police.

L’agent de la circulation a pensé qu’il s’agissait d’une urgence, mais il a remarqué que l’ambulance s’arrêtait près d’un restaurant en bordure de route à une distance d’environ 100 mètres du feu de circulation. Il a interrogé le conducteur, qui a été enregistré sur une caméra vidéo portée sur le corps de l’agent de la circulation.

Dans les images de la caméra corporelle, qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux, le conducteur, vu tenant une bouteille de jus de fruit à la main, est entendu dire qu’il y avait un problème de santé avec l’une des infirmières.

À cela, l’agent de la circulation dit au chauffeur : « Après avoir allumé la sirène, j’ai donné l’autorisation à l’ambulance mais sans aller à l’hôpital, vous mangez du ‘mirchi bajji’ et buvez du thé. Où est le patient ? Pour manger du mirchi bhajji tu as allumé la sirène ? » L’agent de la circulation dit en outre au conducteur qu’il déposera un rapport et transmettra la vidéo aux supérieurs et « nous prendrons des mesures sérieuses ».

#TelanganaPolice demande instamment une utilisation responsable des services d’ambulance, citant l’utilisation abusive des sirènes. Les véritables urgences nécessitent l’activation de sirènes pour un passage rapide et sûr. Une action stricte contre les agresseurs est conseillée. Ensemble, nous pouvons améliorer les interventions d’urgence et la sécurité communautaire. pic.twitter.com/TuRkMeQ3zN – Anjani Kumar IPS (@Anjanikumar_IPS) 11 juillet 2023

Par la suite, une amende de Rs 1 000 a été infligée au conducteur pour « violation » de la loi sur les véhicules à moteur, a indiqué la police.

« Il ne s’agissait pas d’une situation d’urgence et le chauffeur de l’ambulance n’aurait pas dû utiliser la sirène. S’il s’agissait d’une urgence, ils auraient dû se rendre à l’hôpital… ils ne l’ont pas fait et ont été trouvés en train de manger dans un restaurant en bordure de route. Seulement pour obtenir une autorisation de circulation, ils ont mis la sirène », a déclaré le sous-commissaire de police (Circulation-I) Rahul Hegde à PTI.

« Nous informerons également l’hôpital de l’abus. Si des violations répétées ou des violations graves sont constatées, nous engagerons des poursuites pénales contre ces contrevenants », a ajouté le DCP.

Le directeur général de la police de Telangana (DGP), Anjani Kumar, a publié mardi la vidéo sur Twitter, citant l’utilisation abusive des sirènes, et a exhorté à ce que les services d’ambulance soient utilisés de manière responsable.

Le DGP a tweeté : « La police de #Telangana exhorte à une utilisation responsable des services d’ambulance… Les véritables urgences nécessitent l’activation des sirènes pour un passage rapide et sûr. Une action stricte contre les agresseurs est conseillée. Ensemble, nous pouvons améliorer l’intervention d’urgence et la sécurité de la communauté ».

