VIDÉO: Un bus de tournée s’écrase dans les portes du 24 Sussex, la résidence officielle vacante du PM

Un bus de tournée amphibie s’est écrasé mercredi matin sur la clôture de la résidence officielle inoccupée du premier ministre au 24, promenade Sussex, lors d’un essai à vide d’un itinéraire de visite.

Aucun blessé n’a été signalé.

Etienne Cameron, copropriétaire de Lady Dive Tours à Ottawa, a déclaré que l’entreprise enquêtait sur l’accident impliquant l’un de ses véhicules et que le conducteur, qu’il n’a pas immédiatement identifié, était la seule personne à bord.

Le conducteur n’a pas voulu donner son nom sur les lieux de l’accident, mais a déclaré qu’il allait parfaitement bien et que même le bus avait subi très peu de dégâts.

On ne peut pas en dire autant de la clôture entourant le 24, promenade Sussex.

Un «amphibie» rouge semble avoir dévié du côté est de la promenade Sussex sur le trottoir et s’est écrasé contre la clôture en métal noir et en pierre à l’extérieur de la résidence. Une grande partie de la clôture avait été entièrement renversée et des pierres et des gravats jonchaient le sol.

Peu après midi, une lourde dépanneuse a remorqué le bus.

Des bandes de police ont été tendues autour de la scène et le personnel de la Commission de la capitale nationale, qui est la société d’État responsable de la préservation de la région de la capitale, était sur les lieux alors que les équipes érigeaient une clôture temporaire pour fermer le trou.

« La CCN coopère avec l’enquête policière sur cette affaire. En attendant, nous travaillerons à la sécurisation du site », a déclaré la porte-parole de la CCN, Dominique Huras, dans un communiqué.

Le directeur des opérations de Lady Dive Tours, Leon Harris, qui est resté sur les lieux, a déclaré qu’on ne savait toujours pas comment l’accident s’était produit.

“Quelque chose s’est passé et le bus a perdu le contrôle”, a-t-il déclaré.

Il a dit que le bus sera remorqué jusqu’à un garage pour être examiné et qu’il sera hors route pour la saison. L’agence de voyage n’a qu’un seul autre bus amphibie et il sera difficile de fonctionner sans l’autre, a-t-il déclaré, car le mois d’août est une saison touristique très chargée.

Rien de tel ne s’est jamais produit auparavant, a-t-il ajouté.

Le bus amphibie est conçu pour se déplacer sur les routes et dans l’eau. Il transporte généralement les touristes devant les principales attractions du centre-ville d’Ottawa, y compris la résidence du premier ministre et la colline du Parlement, et dans la rivière des Outaouais.

Cameron a déclaré que l’accident s’était produit lors d’un “contrôle matinal” de routine au cours duquel un chauffeur sortait du bus pour faire un tour avant que les touristes ne montent à bord.

La police d’Ottawa a déclaré avoir reçu un appel au sujet d’une collision impliquant un seul véhicule à moteur impliquant un véhicule commercial à 9 h 21 et a confirmé qu’aucune blessure n’avait été signalée.

La résidence n’est pas occupée par le premier ministre Justin Trudeau en raison de la nécessité d’importantes réparations. Il vit au Rideau Cottage sur le terrain de Rideau Hall, bien qu’il soit actuellement en vacances au Costa Rica.

L’accident ne semble pas lié à un incident distinct impliquant ce que la police a appelé un “véhicule non autorisé” qui a franchi les portes d’entrée de la Colline du Parlement tôt mercredi matin.

La police a déclaré qu’un véhicule a percuté les portes à l’extérieur de la législature vers 3h30 du matin et que l’infrastructure de sécurité l’a empêché d’entrer sur le terrain.

Un officier se trouvait à proximité et a arrêté le conducteur sans autre incident, selon le communiqué de la police, et aucune accusation criminelle n’a encore été portée.

Laura Osman, La Presse Canadienne

accident de voitureJustin TrudeauTourisme